A kővágóörsi Botond Pajtában tartott sajtótájékoztatón Horváth Dezső polgármester köszönetét fejezte ki Csúri Ákosnak, a fesztivál megálmodójának és motorjának a kulturális tevékenységek felélesztéséért, valamint Navracsics Tibornak a község gyarapodásának érdekében kifejtett tevékenységéért.

Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, a Veszprém-Balaton Európa Kulturális Fővárosa 2023 kormánybiztosa többek között kifejtette, hogy a Kőfeszt megteremtette a hagyományőrzés és a korszerű kultúra egységét, és hozzátette, a fesztiválnak ez lesz az “utolsó békeéve”. Már abban az értelemben, hogy jövőre az EKF számtalan más, erős programjával is “meg kell küzdenie”, 2024-től pedig a fennmaradásról is gondoskodnia kell. Elmondta azt is, hogy a Kőfesztnek már most komoly hatása van a környék gazdaságára és a turizmusra, és reményei szerint így lesz ez a jövőben is.

Markovits Alíz, az EKF vezérigazgatója kiemelte a fesztiválnak a helyi emberek kulturális életére gyakorolt hatását, valamint a felfelé ívelő minőséget, és egyben bejelentette, hogy a Kőfeszt 2023-ra is támogatást nyert a pályázatával.

Ezután Navratil Andrea két gyermekkel, Tánczos Lellével és Navratil Borókával elénekelt néhány népdalt, majd Csúri Ákos emelkedett szólásra. Köszönetet mondott a támogatásért, a Botond Pajtáért, és elmondta, céljaik nem változtak. A rendezvény továbbra is ingyenesen látogatható, és elsősorban a gyerekekre, a családokra koncentrál, és egyben a népi kultúra megismertetésére, illetve változatlanul küldetésének érzi a határon túli magyar kultúra bemutatását.

A programokról szólva a teljesség igénye nélkül (az lehetetlen küldetésnek bizonyult volna) megemlítette a fellépők közül Pál István Szalonnát és bandáját, Demjén Ferencet, a Misztrált, Ferenczi Györgyöt és a Pesti Rackákat, valamint a Liszt Ferenc Kamarazenekart, valamint Hideg Annát és Navratil Andreát. Hozzátette, hogy a kiállító képzőművészek erős szálakkal kötődnek a környékhez, és azt is, hogy a Kőfeszteken már megszokott “elviselhető nyüzsgést” várja ismét.

Mecselini Rudolf az Ördögszekér kirakodóvásár képviseletében örömét fejezte ki, hogy a tárgyi kultúra is fontos része az eseménynek, valamint az utóbbi években a fesztiválokon elharapózó kártyamániára utalva tréfásan megjegyezte, hogy náluk a “készpénz előnyben részesül”.

Végül, de nem utolsósorban a Magyar Ízek Utcájának emblematikus alakja, Novotny Antal ejtett szót a Kárpát-medencei gasztrokultúra felmutatásáról, a környék fontosságáról a terménytől a tányérig, a délszláv ételekről, a vadfőzés rejtelmeiről és arról, hogy a tavaly óriási sikert aratott sütisütő verseny után idén jótékonysági “kőleves” főzéssel színesítik jelenlétüket.