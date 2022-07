– A fesztivál egyik fő célja, hogy Auer szülővárosába évről évre elhozza azokat a világhírű művészeket, akik a nemzetközi koncertélet meghatározó szereplői. Emellett a rendezvénnyel szeretnénk tudatosítani a nemzetközi zenei világ számára, hogy a 20. századi hegedűművészet egyik legmeghatározóbb pedagógus-egyénisége, Auer Lipót magyar volt, Veszprémben született, és itt kapta meg az egyedülállóan sikeres életútjához szükséges indító támogatást – mondta Kováts Péter hegedűművész, az Auer Fesztivál művészeti igazgatója. A fesztivál nyitókoncertjét Szergej Krilov hegedűművész adja augusztus 2-án, kedden 20 órától a Hangvillában. A művész Csajkovszkijnak azt a hegedűversenyét is eljátssza, amelyet szerzője eredetileg Auernek szánt, és némi átdolgozás után élete végéig rendszeresen játszott. Másodszor lép fel a fesztiválon a világhírű Mischa Maisky gordonkaművész augusztus 5-én, pénteken 20 órától a Hangvillában. A művész csellóhangjáért, expresszív előadásmódjáért mindenütt rajong a közönség, az a csellista, akinek útja a csodagyerek léttől szovjet börtönön keresztül vezetett a világhírig. A gordonkaművész Csajkovszkijtól a Rokokó variációkat is előadja. Mindkét világhírű művész a Mendelssohn Kamarazenekarral áll színpadra, ahogyan a hegedűvirtuóz Roby Lakatos is. A fesztiválon hangversenyt ad az Auer Trió, és bemutatkozik a veszprémi közönségnek a fiatal görög–albán hegedűművész Jonian Ilias Kadesha, valamint a veszprémi Csermák Antal Zeneiskola növendékeiből álló Gárdonyi Ifjúsági Kamarazenekar is.

A fesztivál zárókoncertjét a norvég Barokksolistene együttes adja: a név ismerős lehet a zenebarátoknak, ugyanis a tavalyi programban felléptek volna, azonban a járványügyi helyzet ezt akkor nem tette lehetővé. A „Zenék a sörözőből” című hangversenyen az irodalom, a tánc, és a zene ötvöződik nem kevés humorral. A koncerten a 17. századi angol kocsmák életébe pillanthat be a közönség, Purcell szvitjeitől kezdve angol tengerészdalokon át skandináv népdalokig kalauzolja a hallgatóságot a Barokksolistene.

A hangversenyek a megújult Hangvillában és a Megyeháza Szent István termében lesznek, valamint a fiatal és sikeres Korossy Kvartett koncertjét egy új helyszínen, a balatonfüredi Zsidó Kiválóságok Házában hallhatják az érdeklődők. Szintén új szín az idei fesztiválon a kifejezetten gyerekeknek szóló „Kis piros hegedű” című, meseillusztrációval egybekötött koncert, amelyet Simon Izabella zongoraművész vezetésével és közreműködésével rendeznek szintén a Hangvillában.