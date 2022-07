A fesztiválon a régi színpadok és udvarok mellett újak is megjelentek, illetve átnevezésekre és áthelyezésekre is sor került. Oszkó-Jakab Natália elmondta, körülbelül ugyanannyi helyszínnel várják az érdeklődőket idén is, mint tavaly. – A Kert, ami régebben a Hangfoglaló udvar volt új nevet kapott új arculattal, ám a hangfoglalós zenekarok is jelen vannak, ők átkerültek a Petőfi és Kőbánya Udvarba. A Kert a mi saját válogatásunk a feltörekvő és alternatív zenekarokból, és ezért kapott egy kicsit új arculatot és nevet is. A Petőfi Udvar megújult tartalommal és nagyon jó koncepcióval, irodalmi programokkal érkezett ide. Ők nem teljesen újak, hiszen volt már előtörténete Taliándörögdön – mesélte a főszervező. Hozzátette, a programok, udvarok vagy előadók néhol lehet, hogy ismerősek, vagy minden évben visszatérnek, de a tartalom minden egyes alkalommal megújul, így nem lehet kétszer ugyanazt az előadást vagy koncertet megnézni a Művészetek Völgyében.

A Völgyben az Aktív Magyarországért támogatásával zöld túrák, történelmi túrák is megvalósulnak, illetve az utolsó vasárnapon az 5 kilométeres futás és félmaraton is megrendezésre kerül. – Ezek kicsit izgalmas, terepfutás jellegű programok, de napi kétszer e-bike túrák is indulnak Kapolcs főteréről. Szinte már be is teltek a helyek, de néhány helyet még el lehet csípni, tehát sportolási lehetőségekből és aktív kikapcsolódásból sincs hiány.

Oszkó-Jakab Natália minden évben maga is aktív részese a fesztiválnak, találkozhattunk már vele, miközben félmaraton futott, koncerten csápolt, vagy akár kézműveskedett. Olyan érzésünk támadt, mintha a Művészetek Völgye fesztiválokon mindenhol ott lenne egyszerre. – Én minden nap meglátogatok mindenkit. Nem üres lózungként mondom azt, hogy ez egy közösség, és a közösség összetartásának ilyen szempontból én fontos szereplője vagyok, hiszen vezetőként meglátogatok mindenkit a napi megbeszéléseken túl is. Mindenki nagyon készül, mindenki nagyon lelkes, és együtt tudunk örülni ezeknek az élményeknek. Én non-stop kulturális olvasztótégely élményben vagyok, mert pillanatról pillanatra átesek egy folk udvarból egy társasjáték partiba, majd egy színházi előadásba vagy egy nagykoncertbe – mesélte Natália.

Kapolcs főterének a megújítása a második fázisba ért, amelyet a Művészetek Völgye is támogatott. A tavaly átadott, felújított Kuthy-kúria és a helloWood által elkészített pajta mellett készül a főtéren egy félig fedett vásártér, hiszen Kapolcs a vásárokról is híres. Az új épületben egy pop up kiállítási tér, e-bike pont és egy látvány sajtoda is helyet fog kapni. Az épület várhatóan idén őszre készül el.