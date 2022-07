Elhangzott, különleges környezetben várja a minőségi kikapcsolódás kedvelőit Alsóörsön a Kultkikötő, mely már hat településen fogadja a közönséget zenés és prózai színházi előadásokkal, koncertekkel, kiállításokkal, gyerekeknek szóló produkciókkal.

– Az Amfi látogatóközpont csodás, egykori kőfejtőből kialakított, az ókori amfiteátrumok világát idéző játszóhelye kivételes helyszín. A Csere-hegy sziklafalába vájt amfiteátrum akusztikája, a lelátó modern, régi időket idéző hangulata, az erdő és a vörös talaj elvarázsolja a közönséget. Szebb színházi környezetet elképzelni sem lehet - mondta Nagy Viktor igazgató.

A szezont A GRUND vígszínházi zenekar nyitotta meg, és fellép még mások mellett Mácsai Pál színművész és Lukács Miklós cimbalomművész egy Örkény-esttel, a Hárman a padon című előadásban pedig ikonikus művészeket lehet látni, mint Gálvölgyi János és Benedek Miklós. Karafiáth Orsolya komédiája, a zenés Macskadémon magányról, szerelemről, emberi kapcsolatokról mesél. Érkezik még a Budapest Bár és Kiss Tibi, Bangó Margit és a Swing a’la Django zenekar. A gyermekeket az ország legjobb gyermek- és bábszínházi társulatai várják.

A Pannon Várszínház a közönség kedvenc előadásait mutatja be, így A Pál utcai fiúk című zenés játékot, és több musicalt is láthat a közönség: A dzsungel könyve, a Hair, valamint a Hotel Menthol című darabokat, valamennyit Vándorfi László színidirektor rendezésében. A színház a strandon is színvonalas produkciókkal ajándékozza meg az embereket, különös tekintettel a gyermekekre.

Elhangzott továbbá, az Amfiban Alsóörsön, az erdő szívében egyedülálló természeti környezetben, Magyarország legnagyobb planetáriumával, digitális játékterével, gyermekprogramjaival, színházi és zenés előadásaival kínálnak kitűnő programokat gyermekeknek, felnőtteknek. Helyet kapott két színpad is, melyeken előadásokat, zenés programokat mutatnak be.