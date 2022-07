A rendezvények szervezőinek így számos egyéb teendő mellett erre külön gondot kell fordítaniuk, hiszen hiába tartják be az illetékes önkormányzat vonatkozó rendeletét, ha az "ezerfejű cézár”-t, vagyis a környéken élő lakosságot nem tudják megnyerni. Muraközy Péter, a Veszprémi Utcazene Fesztivál főszervezője kérdésünkre úgy fogalmazott, hogy az immár huszonhárom éves múlttal rendelkező fesztivált elfogadta a veszprémiek túlnyomó többsége.

– Tudjuk, hogy hangosak vagyunk, ez egyértelmű, ám maga a program tulajdonképpen a megyeszékhely szerves részévé vált. Csupán négy napról van szó, amit azok is megértéssel fogadnak, akik különösebben nem kedvelik a zenét, s a koncertek sem hozzák lázba őket. De tény, hogy mi is figyelünk minden apró mozzanatra, például, hogy hajnali kettő után már csend és rend legyen az utcán. Egy levelet kaptunk idén Facebook oldalunkra, amit korrekt módon sikerült lekezelnünk. Ami viszont nekünk is problémát okoz, az a mi rendezvényünkre rátelepülő, kifejezetten nagy hanggal járó produkciók felbukkanása. Erre sajnos idén is akadt példa, de nem tudunk vele mit kezdeni, ráadásul az a néhány reklamáció is, ami az elmúlt években beérkezett hozzánk, jellemzően ide vezethető vissza.

Forrás: Szijártó János / Veszprémi Napló

Csúri Ákos, a Kőfeszt főszervezője úgy fogalmazott, szerencsés helyzetben vannak, hiszen náluk nem a pénz diktál.

– Ingyenes fesztivált rendezünk már évek óta, így megtehetjük, hogy olyan zenekarokat hívunk, amelyeket mi elfogadhatónak tartunk, nem kell befogadnunk csak a bevétel okán bárkit. Normális dalszövegű, nem őrjöngő zenét kínálunk a publikumnak, s ezért eddig semmilyen ütközésünk nem volt a helyben élőkkel. Ebből számunkra az következik, hogy a zenei ízlésünk és igényünk találkozik a Káli-medencében élőkével és ez így jó és így is marad.

Forrás: Szijártó János / Veszprémi Napló

Csúri Ákos egyben jelezte, az idei Kőfeszt augusztus 3-7 között lesz, az általa elmondottakról pedig bárki személyesen is meggyőződhet.

Tóth Árpád vállalkozó, konkrétan rendezvények, koncertek hangosításával foglalkozó szakember úgy fogalmazott, hogy túlnyomórészt megértőek az emberek, jelentős kisebbségben vannak azok, akik reklamálnak a hangos zene miatt. - Lassan két hete zajlanak a Badacsonyi borhét programjai, alig néhány észrevétel érkezett be hozzánk. Érdekesség, hogy azokat sem az itt élő badacsonyiaktól, hanem inkább a nyaralóvendégektől kaptuk. De mint mondtam, elenyésző számban jeleznek problémát felénk, s alapvetően velük is tudunk érdemben tárgyalni, ráadásul tényleg odafigyelünk a zajterhelés minimalizálására - hangsúlyozta Tóth Árpád.