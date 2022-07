Porga Gyula polgármester (Fidesz–KDNP) a bejárás előtt arról beszélt, a színházrekonstrukciót két ütemben, a kormányzati Modern Városok Programban hajtják végre, amely minden esetben a helyi igényekre ad választ, és olyan beruházásokat tesz lehetővé, amelyeket európai uniós forrásból nem lehet finanszírozni. Hozzátette, az első ütemben a volt iparostanonc – legutóbb ének-zenei általános – iskola és a szomszédos – egykor zeneiskolának helyet adó – épületeit korszerűsítik, míg a második ütemben a színház főépülete újul meg. Potzner Ferenc Ybl-díjas építész – aki a teátrum felújításának vezető tervezője – kiemelte, a színház főépületének rekonstrukciója során az eredeti állapotot igyekeznek majd visszaállítani, ahogyan Medgyaszay István tervezte meg a létesítményt, így például újra látható lesz a Megyeháza felőli oldalon a portikusz (nyitott oszlopos előcsarnok). Ez azzal jár, hogy el kell bontani a mintegy 2400 négyzetméteres úgynevezett lepényépületet, ahol a színház működését kiszolgáló funkciók kapnak jelenleg helyet. Ezeket kisebb részben a volt Korona szálló épületébe, nagyobb részt pedig a volt ének-zenei általános iskolába és az azzal szomszédos épületbe költöztetik. Megjegyezte, a saroképület homlokzatát a 20. század elejének megfelelően angyalos címer díszíti majd. Oberfrank Pál, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója elmondta, az Óvári Ferenc utcára néző saroképület földszintjén az értékesítés kap helyet, első emeletén pedig próbatermet alakítanak ki. Szintén ebbe az épületbe költözik majd többek között a marketingrészleg és a gazdasági osztály. A két épület által közrezárt udvar szabadtéri rendezvényhelyszínként is működhet majd, az ehhez szükséges infrastruktúra kiépül a beruházás részeként. Szintén újdonság lesz, hogy a saroképület alagsorában egy hangstúdió kap helyet, amely lemezfelvételek készítésére is alkalmas lesz, emelte ki Oberfrank Pál. A Szeglethy utcáról nyíló egykori zeneiskola kétszintes épületébe a felújítás után a jelmez- és kellékraktárak, a varroda és szakműhelyek kerülnek, valamint az épületeket – beleértve a főépületet is – kiszolgáló energetikai egységek. Az Óvári Ferenc és a Szeglethy György utcai épületek felújítása tavaly nyáron kezdődött meg és idén ősszel fejeződik be.