Azt gondolhatnánk, hogy egy általános iskola életében nyáron a tábori élményeken túl nem igazán történik semmi, ám az élet idén júliusban rácáfolt a megállapításra, s egy izgalmas történettel örvendeztette meg a várpalotai Készenléti lakótelepen működő tanintézmény közösségét.

– A nyári munkálatok közben az iskola udvarán egy csőcsere miatt kell ásni, amikor a munkagép markolója valami nagyobb fémdarabnak koccant. A fémdarabot közelebbről megvizsgálva rájöttünk, hogy az bizony egy időkapszula. Gyorsan fel is bontottuk. Egy levelet és egy másik, régebbi, rozsdás kapszulát találtunk. A levél arról számol be, hogy a régi kapszulát 1969 júniusában az Árpád Fejedelem Úttörőcsapat helyezte el, majd 1986 májusában a Végvári Vitéz Raj kiásta átmentés céljából – írja a legnagyobb internetes közösségi oldalon az iskola.

Az eredeti kapszula üzenetének 1996. június 2-án kellett volna előkerülnie, ám úgy látszik mindez a feledés homályába merült. Ám 2022-ben szerencsére fennakadt a markológépen.

A fotókat látva az iskola vezetői arra gondoltak, hogy egy kis kutatásra hívnak mindenkit. Kérésük: ha az Inotai Tagiskola facebook-oldalára feltöltött fekete-fehér fotókon bárki felismer valakit a szereplők közül, akkor írjon egy hozzászólást a poszthoz a felismert személy nevével, s esetleg azt is fűzze hozzá, hogy hol él most az illető. Így kiderülhet, hogy mennyire szóródott szét a világban az akkori iskolaközösség.