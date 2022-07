Bizet, Offenbach, Erkel és Johann Strauss népszerű műveinek részleteivel ajándékozta a közönséget a 197. Anna-bál alkalmából a Magyar Állami Operaház július 21. és 22. között a balatonfüredi Gyógy téren. Idén is a megszokott ingyenes programok, énekkari koncert, operagála szerepelt a kínálatban, a bál nyitótáncait ezúttal is a Magyar Nemzeti Balett művészei mutatják be.

A csaknem 200 éves múltra visszatekintő Anna-bált kísérő Anna Fesztivál eseménysorozatába Balatonfüred önkormányzatának jóvoltából 2012 óta kapcsolódtak be a Magyar Állami Operaház ingyenes hangversenyei. A festői környezetben a hangulatos szabadtéri koncerteken az Opera aktuális évadának műsorából ad ízelőt.

A Bachtrack 2016-os szavazásán a világ legjobb kórusának megválasztott Opera Énekkar július 21-én, csütörtökön este mutatta be gazdag műsorát. Népszerű kórustételek hangzottak el Beethoven, Offenbach, Puccini, Saint-Saëns és Verdi műveiből, köztük a Don Carlos, a Fidelio, a Hoffmann meséi, az István király, Magyarhon első jótevője, a Manon Lescaut, a Sámson és Delila és a Tosca részletei. A Csiki Gábor karigazgató által dirigált együttesből szólistaként közreműködött Avedikian Viktória, Bakó Antal, Baukó Gabriella, Dobos Sándor, Farkas András, Haraszti Zsombor, Réder Katalin, Tóth G. Zoltán és Töreky Katalin, zongorán kísért Kovács Ágnes.

A pénteki Operagalán, július 22-én este Donizetti, Erkel, Mascagni, Offenbach, Puccini, Rossini és Verdi műveiből

csendültek fel részletek Magyarország legrégebbi szimfonikus együttese, a Magyar Állami Operaház Zenekara előadásában. A Bánk bán, a Bohémélet, a Don Pasquale, a Gianni Schicchi, a Hunyadi László, a Parasztbecsület, a Rigoletto és a Szerelmi bájital című operák részleteit Boncsér Gergely, Gál Erika, Kálmándy Mihály és Sáfár Orsolya adta elő, az Opera Zenekart Szennai Kálmán vezényelte.

Július 23-án, szombat este, az Anna Grand Hotel díszkertjében a hagyományoknak megfelelően a 197. Anna-bál nyitótánca is Erkel Palotása lesz a Hunyadi László című operából. Ezt és Huszka Jenő Anna-báli keringőjét a Magyar Nemzeti Balett művészei, Ellenrieder Rubina, Hangya Rita, Konstantinova Anastasiia, Krupp Anna Melnik Tatiana, Pesel Anita Tiffany, Rohonczi Viktória Barbara, Szelényi Dóra, Kóbor Demeter, Kovtun Maksym, Majoros Balázs, Melnyk Vladyslav, Molnár Dávid, Morvai Kristóf, Topolánszky Vince és Zhukov Dmitry – Rujsz Edit koreográfiájára mutatják be.