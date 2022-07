Az inotai kultúrsziget hetedik évadának második előadása ro­mantikus és szenvedélyes spanyol zenei műsor volt. Az est folyamán katalán népdalok, Manuel de Falla, a legnagyobb spanyol nemzeti romantikus zeneszerző és Federico García Lorca költő saját verseire maga által írott dalai csendültek fel.

Ezek a dalok általában egy gitár- és egy énekszólamra készültek, a köznapi életben zenepeda­gógusként dolgozó művészek dúsították két, illetve három gitárra a szólamokat, nem átírva az alkotók rendkívül izgalmas, fűszeres zenéjét.

Az elhangzott dalok irodalmi szinten szó szerint lefordíthatatlanok, hiszen nincsenek egybefüggő, hosszú mondatok, de annyira erős a zeneiségük, hogy ha nem is értjük a szavakat, akkor is rendkívül kife­jezőek – mondta el előadás közben az éneklés mellé a narrációt is vállaló Kővári Eszter Sára. Kiemelte, a koncerten szereplő közel húsz dal jól tükrözte a spanyol nép temperamentumát, a lágy, érzelmes megnyilvánulástól egészen az erőteljes, indulatos érzelmek kimutatásáig.