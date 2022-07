A nagyszínpadon a Richard Bona & Alfredo Rodriguez Band, Emeli Sandé, Lisa Stansfield, a Stereo MC's, az Al McKay's Earth, Wind & Fire Experience és az MF Robots ad koncertet főműsoridőben.

Négy színpadon több mint negyven koncertet tartanak a Jazzpiknik három napja alatt. A nagyszínpadon augusztus 4-én a Richard Bona & Alfredo Rodriguez Band nyitja a fesztivált. A kameruni születésű basszusgitáros és a kubai származású zongorista közös mentora, a legendás zenei producer, Quincy Jones révén ismerte meg egymást, 2016-tól dolgoznak együtt. A duó után a többszörös BRIT Awards-nyertes soul és R&B énekes, Emeli Sandé lép a nagyszínpadra. Az előadóművész, zeneszerző számos saját slágere mellett írt dalokat Alicia Keysnek, Rihannának és Leona Lewisnak is.

Augusztus 5-én a nyolcvanas-kilencvenes évek népszerű brit pop-soul énekesnője, Lisa Stansfield ad koncertet, és ismert slágerei (például az All Around the World) mellett új dalaiból is szemezget. Utána a Stereo MC's, a nyolcvanas évek közepétől létező sikeres nottinghami formáció játszik, amelynek zenéjében a funk, az elektronikus zene és a hiphop találkozik.

A szombati zárónapon a soul-funk-disco egykori koronázatlan királyának utódzenekara, az Al McKay's Earth, Wind & Fire Experience ad koncertet, pótolva a frontember betegsége miatt tavaly elmaradt paloznaki fellépést. A Jazzpiknik záró akkordja az MF Robots fellépése lesz: a soul, az R&B, a funk és a popzene stílusait ötvöző csapat egyik tagja, Jan Kincaid korábban a Brand New Heavies-ben játszott, Dawn Joseph énekesnő pedig Rod Stewart, Phil Collins és Rick Astley vokalistája volt.

A késő délutáni műsorsávban hazai zenekarok is bemutatkozási lehetőséghez jutnak a nagyszínpadon: 5-én a Peet Project, 6-án az Áron András & The Black Circle, valamint a Random Trip játszik. Utóbbi a szervezők felkérésére elkészítette a jubileumi Jazzpiknik fesztiválhimnuszát A zene benned címmel.

A dalt a Random Trip Dárdai Blanka és Vavra Bence énekével kiegészülve adja elő. A zenei alapötlet Delov Jávoré, a producer Gerendás Dániel, a himnusz dalszövegét Szepesi Mátyás írta, aki a közelmúltban az év könnyűzenei szövegírója díjat kapta az Artisjus díjátadó gáláján. A zene benned van című dal passzol a Jazzpiknik hangulatához: laza, pozitív életérzést közvetít – hangsúlyozzák a szervezők az MTI-hez eljuttatott közleményükben, hozzátéve, hogy a számhoz videóklip is készült a Balaton-felvidék tájain.

Mint felidézik, a piknik első himnuszát a Fábián Juli & Zoohacker páros jegyezte; a 2017-ben elhunyt énekesnő szorosan kapcsolódott a Random Triphez és a rendezvényhez egyaránt.

A fesztivál kisebb színpadain számos különleges hazai produkció lesz látható és hallható, köztük Solére, a Molnár Tamás Akusztik, a Szilárd Piano Projekt, Micheller Myrtill és Pintér Tibor duója, a Hangfoglaló Programmal együttműködésben a Pandóra Projekt és az Ábel Marton Nagy's Cosmos Band, a Fülesbagoly tehetségkutató győzteseként az Ineffable, illetve a Müpa Jazzcase-ről érkező Ocsovay Damján Trio.