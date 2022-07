A napokban Beck Zoltán, a 30Y zenekar énekes-dalszerzője – aki devecseri születésű és Ajkán nőtt fel – beszélt arról a kortárs roma képzőművészet és szépirodalom példáin keresztül, hogy a művészetnek van-e, és ha igen, milyen hatása a társadalmi közegre.

A zenésznek van „civil”, „polgári” foglalkozása is, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara romológia és nevelésszociológia tanszékének adjunktusa.

Egyórás előadásának kiindulópontja Oláh Norbert képzőművész tavaly tavasszal készült installációja – egy téglafal a fővárosi Tavaszmező utcában, ahol a Magyarországi Roma Parlament egykori helyén roma kulturális központ létesült volna, de sosem készült el – volt, amelyhez az alkotó egy kiáltványt is írt.

Beck Zoltán szerint a fő kérdés, hogy egy művészeti alkotás bele tud-e avatkozni a társadalmi nyilvánosságba, képes-e változtatni a társadalom helyzetén. Úgy vélte, a roma alkotóknál ez még nehezebb kérdés, ugyanis ők elsősorban a magasművészettel a nem cigány értelmiséghez jutnak el, akik leginkább a szociális érzékenységük miatt fogadják be a roma szerzők műveit. Ezeket a falakat évtizedek óta nem sikerült lebontani, utalt vissza a többi között ezt is jelképező installációra.