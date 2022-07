A Berlinben élő és oktató hegedűművész által otthonában, Hegymagason szervezett Nemzetközi Zenei Kurzus tehetséges növendékei mutatkoztak be a Csigó Malomban. A művész bemutatta hangszerét a közönségnek. Mint elmondta, Antonio Stradivari volt az egyik leghíresebb, cremonai hegedű készítő, ma egyetlen hangszerének az értéke egyenlő 25 stadion árával. A művésznő bemutatta például a húrok hangolását és beszélt arról is, hogy a hegedűk a hangszeren tanuló gyerekekkel együtt nőnek. A legkisebb, 3-4 évesen játszó gyerekek még csak egy játékszer méretű hangszert kapnak, majd 14 éves kortól érdemes beruházni egy jobb hangszerre. Addig általában bérlik azokat. - Berlinben a zeneiskolai oktatás közel sem olyan jól szervezett, mint Magyarországon – szögezte Csermák Éva, aki Berlinben a Leo Kestenberg zeneiskola docense és aki ott tanév közben is dogozott ezeken a darabokon tanítványaival. Amellett az egy hetes nyári kurzuson új műveket is gyakoroltak a nyolc-tizennyolc éves gyerekek, akik között a két Kisapátiban élő, konzervatóriumban tanuló magyar lány mellett voltak kínai, olasz, perzsa, orosz és vegyes nemzetiségű gyerekek is. Azonban mindannyiukban közös volt a zene iránti szeretet és alázat, a korukat meghazudtoló profizmus. Hegedűn, zongorán, brácsán, csellón játszottak, többen közülük nem csupán egyetlen hangszeren.

A tábor legfiatalabb résztvevője egy nyolcéves kínai kislány volt, aki csupán egy éve hegedül, de már versenyt nyert Berlinben

Forrás: Tóth B. Zsuzsa/Napló

Csermák Éva a második zenei tábort szervezte és a tavalyihoz hasonló módon újra a Csigó Malmot választotta a tábor záró koncert helyszínéül. A közönség soraiban ott voltak a tanítványok szülei is, valamint sok zeneértő, zene szerető érdeklődő szintén.

Az esten többnyire orosz zeneszerzők műveit hallhatták, de Kabalelevsky, Komarovski, Baklanova, Sosztakovics darabjai mellett Beethoven és Vivaldi egy-egy művének részletei is felcsendültek, profi előadásmódban.

A koncert végén Bartunek Katalin, a Csigó malom Kulturális és Művészeti Központ Alapítvány elnöke köszönte meg a tábor résztvevőinek az előadást és Csermák Évának, hogy újra a Csigó Malmot választották koncertjük helyszínéül.

Az est kísérőprogramja borkóstoló volt a Von Beőthy Pince kínálatából.