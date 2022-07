Minden sarkon egy koncert, sőt, egészen közel egymáshoz: Veszprém belvárosában gyalogosan is elég nehéz volt közlekedni a tömegtől az esti órákban. Ennek ellenére megérte belevetnünk magunkat az éjszakába, hiszen olyan előadókkal találkozhattunk, akiket egyhamar nem fogunk tudni elfelejteni.

A No Money Kids a Hangvilla előtti színpadon lépett fel az esti órákban, és az elismertségüket fémjelezte a hatalmas, érdeklődő tömeg a helyszínen. A két külvárosi párizsi srác, Félix Matschulat és JM Pelatan 2015-ben jelentette meg első lemezét és az I Don’t Trust You mind a divatvilág, mind a filmipar érdeklődését egyből felkeltette. Számtalan tévésorozatban és filmben csendülnek fel dalaik, közülük talán legismertebb a Government, amelyet a Banshee című sorozatban hallhattunk, de szerepeltek számaik az Éjszakai műszakban, a Veepben, a Szégyentelenekben, és jó néhány filmben is. Dalaikat és videóklipjeiket a duó kissé sötét, dekadens, elegáns, urbánus fekete-fehér világa teszi filmszerűvé, illetve filmbeillővé, és persze hangulatos electro-blues-rockjuk, amit olyan nevek ihlettek, mint például a The Kills, Beck, Sparklehorse, vagy épp a blues legenda Robert Johnson. Nyers, mégis érzékeny, energikus, garázs rockos, indie popos zenéjükkel már bejárták a fél világot, és számos neves fesztiválon ejtették már eksztázisba a közönséget.

Az est fénypontja azonban a The Ragtime Rumours volt a számunkra, akiket pénteken a Vár Áruház előtt csíphetünk majd el ismét. A The Ragtime Rumours olyan zenét játszik, mintha Django Reinhardot meglátogatná Tom Waits és Pokey LaFarge, majd egy nagy bögre kávé mellett Robert Johnsont hallgatnának. A holland zenekar 2018-ban megnyerte a Dutch Blues Challange-et Hollandiában, a The European Blues Challenge-et pedig egyenesen a pokolban, a norvégiai Hellben. Ugyanebben az évben adták ki első nagylemezüket Rag ’n’ Roll címmel, amit 2020-ban az Abandon Ship követett (amivel újabb díjat nyertek Hollandiában.) Zenéjük szívből jövő, szépen hangszerelt, blues, ragtime-ba oltva, rock and roll hevülettel előadva. A ragtime-zene egyik legfőbb jellegzetessége a szinkópás ritmus. Egyik legismertebb alakja Scott Joplin volt, akit korában The King of The Ragtime-nak, azaz „A ragtime királyának” is neveztek. A ragtime-ot egyébként a blues zenével együtt általában a dzsessz előfutárának szokták tartani.