141 évvel ezelőtt született Huszka Jenő világhírű zeneszerző, aki több alkalommal is Balatonfüreden pihent. Az Anna-bál hangulata őt is magával ragadta, 1958-ban komponálta az „Anna-báli keringő”-t, élete utolsó szerzeményét. 1962-ben játszották először az akkori Anna-bálon és erre a dallamra keringőznek most is az Operaház balettművészei.