A Hagyományok Háza, a Mezőkövesdi Közkincs-Tár Nonprofit Kft. és a Matyó Népművészeti Egyesület idén már harmincadik alkalommal írta ki a Kárpát-medence területén élő alkotók számára a Kisjankó Bori országos hímzőpályázatot, amire öltözetekkel és kiegészítőkkel, lakástextíliákkal, valamint közösségi terek textíliáival lehetett jelentkezni.

Mezőkövesden, a napokban zajlott az eredményhirdetés és a munkákból rendezett kiállítás megnyitója, melyen elhangzott, hogy 120 alkotótól 540 pályamunka érkezett. Utóbbiak közül 340 munka ért el minősítést hagyományos vagy modern kategóriában, és ez a tény azt jelenti, hogy évről évre magasabb színvonalú munkákkal találkozhat a zsűri.

Idén a balatonfüredi Szuper Miklósné Bohus Judit, háromszoros Gránátalma-díjas népi iparművész vehette át a rangos díjat több évtizedes, eredményes szakkörvezetői tevékenységéért, számos, eddig kevésbé ismert hagyományos hímzéskultúra feltárásáért, és igényes, korszerű tovább éltetéséért. Tervezője és vezetője a Paloznaki Hímzőkörnek, a Csepeli Hímzőkörnek,a Tótvázsonyi Hímző Műhelynek, a Zoboraljai Örökség Őrzői Hímzőműhelynek és a Kárpátaljai Magyar Hímzőműhelynek. Szuperné Bohus Judit önállóan is jelentkezett, és mind a hat csoportja küldött be 20-20 darab kézimunkát. Együttes a Kisjankó Bori díj is, amit átvehetett a szakkörvezető és mind a hat csoportja.

Judit asszony elmondta, hogy ötven éve van a pályán, a hímzőpályázatra 1980 óta küld munkákat. Az országos díj pályafutása csúcsát jelenti; számára a kutatások, új technikák bevezetése mellett az is nagy örömet jelent, hogy segíteni tud határon túli magyaroknak is. Bár nem számolta hány hölgyet tanított meg hímezni, eddig tíz népi iparművész került ki a keze alól.

A hímzőpályázat anyagát Mezőkövesden a Matyó Múzeumban és a Közösségi Ház kiállítótermében tekinthetik meg az érdeklődők szeptember 16-ig.