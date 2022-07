A 42 éves művész egyedi megközelítésben ötvözi a jazzt, a popot és a rockot, pályafutása során olyan kultikus helyeken koncertezett, mint a Hollywood Bowl és a Carnegie Hall, a Fuji Rock vagy a Glastonbury Fesztivál, és olyan előadókkal állt egy színpadon, mint Amy Winehouse vagy Billy Joel. Nem csak előadóként, de zeneszerzőként is sikeres: írt zenét John Cusack és Clint Eastwood filmjéhez is.

Jamie Cullum idén ismét megmutatta, micsoda energiabomba lakozik benne, és milyen szeretettel tudja vezetni a közönséget, akik ebben az esetben éppen mi voltunk. A VeszprémFest idén is katartikus élményt nyújt, Cullum fellépése felejthetetlen és megismételhetetlen volt. Tartogat még a hét meglepetéseket, ugyanis szerda este a gyönyörű Ana Moura koncertjét élvezhetjük majd a História Kertben.

A Jamie Cullum koncertjéről írt kritikánkat szerdán olvashatják a veol.hu-n.