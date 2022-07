A Központ hagyományos nyári zárókoncertjén szombaton a 12. évfolyam mutatta meg a kurzus alatt végzett munka eredményét. Az eseményre - és a nyári kurzusra - idén különleges vendégek is érkeztek egészen Kenyából. David Njoroge Githinji és Phebian Ochieng Omollo az Art of Music Foundation elnevezésű alapítvány zenei integrációs projektjeiben vállalnak szerepet. A kenyai alapítvány a venezuelai El Sistema szellemiségét követve hátrányos helyzetű iskoláskorú gyerekeinek zenei oktatását valósítja meg, jelenleg összesen 1500 gyermeket vonva be az oktatásba. Zászlóshajójuk a Ghetto Classics elnevezésű projekt. Phebian Nairobiból, David pedig Mombasaból érkezett, hogy zenei és módszertani ismereteiket a kurzus magyar diákjaival együtt tanulva és zenélve bővíthessék a közel négy hét alatt, amit a felsőörsi központban töltenek.

A szombat kora esti megnyitón Lantos Krisztina, a Nemzeti Tehetség Központ ügyvezetője köszöntette a vendégeket, aki elmondta: Snétberger Ferenc, a Program alapítója különleges dolgot hozott létre. Idén a programot 190 millió forinttal támogatják. Elhangzott, az ország gazdag a tehetségekben, de mindig az a tehetség fáj a legjobban, ami eltűnik az úton. Éppen ezért van szükség olyan programokra, mint Snétberger Ferencé. Szerinte minden rossz időben a művészeti tehetségek azok, akik reményt adnak a világon, így volt ez a covid kezdetén Olaszországban is.

Langerné Victor Katalin, köztársaság elnöki tanácsadó arról beszélt, hogy az elmúlt években figyelemmel kísérte a felsőörsi táborban zajló munkát, és sok olyan fiatalt két, aki előtte nőtt fel. Megköszönte Snétberger Ferencnek mindezt, és felhívta a figyelmet ara is, hogy honnan is indult a Program, hiszen mindez a világhírű muzsikus álma volt. Úgy vélte, hogy érdemes szolfézst tanulni, kottát olvasni és gyakorolni 40 Celsius fokban is. Külön kitért a mentorokra, akik nélkül a tehetségek közül sokan elkallódnának.

Az eseményen mások mellett részt vett Sztojka Attila, roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos és természetesen Snétberger Ferenc, Liszt- és Kossuth-díjas gitárművész, a Program alapítója is.