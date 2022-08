A Művészetek Völgye történetében először tehették ki a szervezők a megtelt táblát, a csütörtöki napon ugyanis 15 000 látogatót vonzottak a programok. Az ország legnagyobb összművészeti fesztiválján a 10 nap alatt 120 000 látogató volt, akik 2000-nél is több program között válogathattak, 40 helyszínen és három településen, Kapolcson, Taliándörögdön és Vigántpetenden. Jövőre 2023. július 21-30. között szervezik meg az összművészeti fesztivált.

A Művészetek Völgyében bár koncertből és népszerű fellépőkből idén sem volt hiány, a fesztivál különlegessége, hogy a látogatók már reggel beveszik magukat az udvarokba, ahol gyerekprogramok, kézműves foglalkozások, beszélgetések várják őket. Kevés fesztiválon állnak sorban reggel 10-kor a jegypult előtt, hogy még elérjék a nemezelés workshopot, a Völgyben azonban a nappali programok is népszerűek: az Analóg Udvar slágere a kollódiumos fotó készítés volt, a MANK Artportában többször kellett újratölteni a festővászon készleteket, a vászontáska festésre pedig annyi volt az érdeklődő, hogy be sem fért mindenki, de a Művészetek Zöldje környezettudatos programjai és sétái is sokakat vonzott. A Harcsa Veronika Udvarban is már reggelente elkezdtek gyülekezni az emberek, hogy itt kezdjék a reggelt a napindító jógával, majd maradtak a koncertekre.

A fesztiválon ünnepelhettük a táncházmozgalom 50. évfordulóját is, a jubileum apropójából pedig az Aurevoir. adott különleges koncertet a Panoráma Színpadon: a csapathoz csatlakozott a Fonó Zenekar, volt olyan pillanata az előadásnak, amikor 17 zenész játszott együtt a színpadon, és természetesen a tánc sem maradt el. A Panoráma Színpadon olyan előadók fordultak még meg, mint a 30Y, a Bohemian Betyars, a Blahalouisiana, a Csík zenekar, a Budapest Bár, az Anna and The Barbies, a hiperkarma, az Elefánt, a Vad Fruttik, az Esti Kornél, a Margaret Island, a 30Y, Szabó Balázs Bandája, Dés László, a Ricsárdgír és a Parno Graszt. A fesztivál történetének első teltházas napját hozta el a Carson Coma, akik miatt már tavaly is tömegek Csigabuszoztak át Taliándörögdre, a záróbuliról pedig a Bagossy Brothers Company gondoskodott.