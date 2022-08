Elkezdődtek a 2022-23-as Szeretet évad próbafolyamatai – tájékoztatta lapunkat a színház. A holdbeli csónakos különleges zenés történet, amelyben bábok is megjelennek. Tóth Géza rendezésében mutatják be szeptember 25-én 15 órakor. Varázslatos mű, amely a család minden tagjához szól.

„Régi vágyak találkozása ez a mesejáték. Egy olyan meghatározó mese mindenki életében, amelyet muszáj megmutatni a mostani generációnak is ebben a fura és nehéz világban. Köszöntünk minden közreműködőt, kiemelt szeretettel Tóth Gézát, kinek a nevéhez a csaknem száz előadást megélt Kukamese zenés mesejáték rendezése is köthető” – nyitotta meg az olvasópróbát az előadás létrehozásának egyik ötletgazdája, Kellerné Egresi Zsuzsanna igazgatóhelyettes-kreatív menedzser. „Nem könnyű mese, hiszen Weöres Sándor nem vette figyelembe a színházat az írásai során. Az elkövetkezendő időszak sem lesz egyszerű, de csodálatos kihívások elé nézünk. A darab különlegessége, hogy sokszor a háttérben lévő tárgyak fontosabbak lesznek, mint a mellettünk lévő emberek, illetve, hogy bábokkal is kell dolgoznunk, melyeket Fekete Dóra fog a színpadra álmodni” – jegyezte meg a rendező.

Jégapóhoz, a magyarok fejedelméhez négy király érkezik leánykérőbe, akik hatalmas hadsereget, végtelen gazdagságot kínálnak a magyar királykisasszony kezéért. Ám Pávaszem királylány egészen másra vágyakozik. Titokban szerelmes az elérhetetlen Holdbeli Csónakosba… A kalandos történetben a barátok segítenek. Győz az igazság és a szerelem beteljesül. Weöres Sándor költői mesejátéka igazi mese és játék is. A vásári bábhagyomány humorát és szabadságát ötvözi a klasszikus népmesék elemeivel.