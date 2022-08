Köveskálon Pető Piroska Szőlőhegyi szelek szárnyán - A Balaton-felvidék présházöröksége című kiállítása nyílt, Müller Katalin Környezetünk színes festményekben címmel mutatta be munkáit, Szép Andrea Kő kövön megmarad címmel kavicsképeiből adott ízelítőt, míg a Pusztai róka nomád hagyományőrző egyesület lovas harci bemutatót tartott. Klasszikus és népzene találkozott a buszmegállóban Juhász Johanna zongorakoncertjén és a Tarkabarka vándorszínpad várta a gyerekeket. Mindszentkállán Megbecsült tárgyak címmel nyílt meg Az Első Magyar Látványtár kiállítása Balassa Katalin rajzaival, itt rendezték be a Magyar Ízek Utcáját és Bárzongorista zene zárta a napot. Szentbékkállán a Belvárosi Betyárok gyerekkoncert és Erdőfű szerepelt a programban. Pálkövén Határtalan Hangok kézműves tábort rendeztek Belvárosi Betyárok, Erdőfű, Smash and Blues koncerttel. Ábrahámhegyen az Anima Sound System lépett fel.