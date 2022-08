A tárlatra érkezőket Németh László polgármester köszöntötte, a kiállítást Gyanó Szilvia muzeológus nyitotta meg. Mint elmondta, a strandra két művésztelep munkáinak időjárás álló másolatai érkeztek Dancs Zoltán ötletének és munkájának köszönhetően. – Kultúra, művészet, közösség. Ez a gyönyörű Lesencevidék mottója, mely a nyarat és talán a környék egész jövőjét szervezi.

„A művészet a partra jön” két nemzetközi alkotótábor munkáiból szervezett szabadtéri tárlat, amely igazi csemege az itt élők és az ide látogatók számára. A kiállító művészek számára nemzetközi találkozó, ahol a közös alkotómunka eredményének örülhetnek, tanulhatnak egymástól. Az UzsArt és a Pannon Művésztelep alkotásaiból összeállított válogatás helyszíne szokatlan lehet, de az idei forró nyáron így nem csak a Balaton hullámaiban, hanem itt is felüdülést találhat, aki elfárad.

Forrás: Tóth B. Zsuzsa/Napló

A kiállítás változatos témában és technikával készült alkotásokat mutat be. Az UzsArt művészei tavaly találkoztak először Uzsán a Koscsó család meghívásának engedve, amelynek tagjai beleszerettek a bányászati hagyományairól híres kis faluba. A táborhoz szükséges infrastruktúra adott volt, az önkormányzat segítette a művészek munkáját. Idén tematikus kiállítást is rendeztek A kő univerzuma címmel. Az absztrakcióra épülő képek egy része itt is látható. A táborban készült alkotásokból Uzsán, a kő tematikájára épülő alkotásokból itt látható kiállítás. Idén több művészeti ág 19 képviselője érkezett Uzsára hazánk különböző pontjairól és külföldről. A szakmai és baráti társaság a kőre asszociálva sokrétű tárlatot állított össze.

A Pannon Alkotótelep pacsai művészeti közössége öt művészcsalád álma, amely a Zala megyei Pacsán valósult meg 2019-ben. A kiállításon az ott alkotók művei szintén láthatók.