Mióta emberi közösségek élnek a Földön, azóta verseny is van közöttük, legyen az gyermek- vagy népi játék, katonai erőpróba, vagy a nemesi réteg olyan szórakozási formái, mint a bajvívás. Sőt, már a régi görögök idején is létezett egy olyan társadalmi réteg, amely meg tudott élni a sportversenyek szociális, közösségi vagy gazdasági vonatkozásaiból.

A XIX. századtól a modern európai sportélet két centruma alakult ki; a német kultúrkörben, illetve a szláv országok közösségében. Előbbiben a tornamozgalom a fizikai tökéletesség kifejlesztését célozta, illetve a német egységet szimbolizálta. A hatalmas közönségrendezvények alkalmasak voltak erős politikai üzenetek átadására is – pl. az 1930-as berlini tornaünnep és következményei. A szláv országokban a szpartakiádok lettek népszerű sportesemények. Az angolszász kultúrkörben az elit iskolák sportversenyeit (evezés, tenisz) kísérte kiemelt figyelem, majd a századfordulón megjelent a munkásosztály sportja, a labdarúgás, vele pedig a passzív sport, a szurkolás. A sport szakosodása, a csapatsportok kialakulása sportsikerekben mérhető hivatásokat eredményezett, fizetős szurkolókat, növekvő médiaérdeklődést, főleg miután az 1930-as évek Amerikájában megkezdődtek a rádiós és televíziós sportközvetítések. A XX. század végére a sportéletben egyre jellemzőbbé váltak a gazdasági szempontok, bár az 1984-es, Los Angeles-i olimpián a szocialista országok nem vettek részt, mert profitcélúnak tartották a világrendezvényt. Mára minden sportrendezvény után tudni lehet, hogy nyereséges volt-e vagy nem?

A '80-as éveket jellemző keretek mára teljesen lebomlottak, a sikeres klubok márkává váltak, a sportból élők száma jelentősen kibővült. A sport turisztikai attrakció is, meg kockázatos befektetési termék, ami multiplikátor hatást tud kifejteni, önmagán is túlmutató célokra lehet felhasználni: javítható a társadalom egészségi állapota, fejleszthetők a társadalmi tőkét jelentő közösségi kapcsolatok, a rozsdaövezetek sportcélú rehabilitálásával fejleszthető egy-egy település élhetősége, életminősége. A mai sportéletben rengeteg tőke mozog, rengeteg ember kötődik hozzá, kialakul az érzelmi kapcsolat, identitás, ami mikro – makro értelemben is érdekes a politikának is. Az állam egyre határozottabban vállal szerepet a sportfejlesztésben, sporttámogatásban, mert minden ide történő invesztálás tovagördülő hatással bír.

Érdekes, hogy napjainkban csökken a klasszikus, nagy tömegsportok iránti igény, inkább az individuális teljesítmények iránti fokozódik, mint a hegymászás, a snowboard, a SUP. Amint a beszélgetésben kiderült, a felnőttek számára természetes a rendszeres sport az erőnlét, az egészség megőrzésére, a szülők számára viszont dilemmát okoz, hogy érdemes-e egy tehetséges fiatalt versenysportra ösztönözni, teljesítményhajszolásra, vagy inkább az legyen a cél, hogy megszeresse a sportot. Utóbbit szolgálná, ha sokkal több választási, sportolási lehetőség lenne azoknak is, akik nem olimpiai dobogóra készülnek.