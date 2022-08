A háromnapos nemzetközi zenei, építészeti és szobrászati program a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program sorozatába illeszkedik, és annak támogatásával valósul meg.

Hebling Zsolt polgármester köszöntőjében méltatta az eseményt és a helyszínt, annak múltját. Évszázadokon keresztül meghatározta az emberek életét a vöröskő-bányászat, és a kitermelt kőből épületek, dísztárgyak, sírkövek készültek. A vörös kő megmunkálásának hagyománya megjelenik az utcákon, a támfalakban, az oszlopokon és a zenében. – Az új látogatóközpont most induló nagyszabású programsorozata emléket állít a hagyományoknak, a művészetek különféle ágai, így az építészet, a kőfaragás, a zene segítségével. A polgármester kiemelte Both Gábor turisztikai szakember munkáját, aki két évtizeddel ezelőtt életre hívta a vöröskő-táborokat. Dobrosi Zsolt, az Amfi üzemeltetője építészként is örömét fejezte ki, hogy létrejött az együttműködés, a közös programsorozat. Semsei Sándor főszervező, a Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület elnöke részletesen ismertette a programot.

Elhangzott, az igézően szép természeti környezetben bárki művésszé válhat az Amfiban. Az érdeklődők előadásokon tekinthetnek be a zene, a képző- és az építőművészet fortélyaiba, az előadók és a kurzusokat tartó hazai és nemzetközi művészek vezetésével ki is próbálhatják magukat szobrászként, zeneszerzőként, ének- vagy építőművészként, és a színpadon közösen énekelhetik el a saját maguk komponálta dalokat.

A 2023 augusztusáig tartó programsorozat célja a térség életében meghatározó szerepet játszó vörös kő köré szerveződő évezredes életformák és hagyományok feltárása a modern művészet eszközeivel, közösen készített szobrok, épületszerkezetek és együtt komponált hangok formájában, helybeliek és mások bevonásával. A sorozat zárórendezvényét, egy egész héten át tartó összművészeti, szobrászati, zenei, építészeti fesztivált és közösségi alkotótábort 2023 augusztusában rendezik meg.

A projekt haszonélvezői Felsőörs, Alsóörs, Lovas lakosai lesznek, akik részesei lehetnek a térség közösségi életét több évezreden át meghatározó vöröskő-bányászat és -feldolgozás művészeti ágakban és formákban történő újjáéledésének.