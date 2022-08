A városban élő költő, irodalomtörténésznek idén ez a harmadik, tudományos és ismeretterjesztő igénnyel elkészült irodalomtörténeti kalauza. Papp Árpád és Simon István költők életét és munkásságát feldolgozó műveit ezúttal a Pécselyen élt és tavasszal 97 évesen elhunyt Bodosi György (dr. Józsa Tivadar körorvos) költő, prózaíró életművének tömör bemutatása követi.

Nemrégen hallottam egy többkötetes, nyelveket beszélő dunántúli költőtől, hogy a fővárostól távol, vidéken lakó és alkotó irodalmárok mintha „karámba” lennének zárva; kitörni, hírnevet szerezni befolyásos mentorok nélkül úgyszólván képtelenség. Földrajzi értelemben Bodosira is érvényes volt a „karámlét”, ám aki elolvassa Németh István Péter (NIP) karcsú könyvét, és eddig hanyagul nem figyelt oda a modell munkásságára, most meggyőződhet arról, hogy értékes, maradandó oeuvre született a pécselyi medencében. (A meakulpázás rám is vonatkozik.) A költő édesanyja, Adele Voltolini olasz, ossanai lakos volt, amikor a pesti születésű katona, Józsa Tivadar 1918 őszén feleségül vette. Bodosi így írt erről: „Összeomlott egy birodalom, de közben romjain egy új család született.” 1950-től orvos, a veszprémi kórházból 1954-ben került Pécselyre. 1946-ban kezdett alkotni több műfajban: költemények, tájregény, esszék (Németh László bíztatta a műfajra), tanulmányok, szociográfiák, műfordítások. „Bármiképpen keveredjenek is a műfajok, az öregkori kötetek telis-tele vannak írói energiákkal” – jegyzi meg NIP. 1964-ben Az öröm szavai címmel jelent meg az első verseskötete.

Tüskés Tibor irodalomtörténész a derű és szelídség szavakkal jellemezte a művet. Az idő marasztalása című verseskönyvhöz a Napló egykori munkatársa, Horváthy György írt előszót: „Ez a könyv a múltat, a jelent a filozófiai gondolatokból a játékos évődésig, az életigenlő szerelemtől az elmúlással való szembenézésig, mindent átfog.” 1979-ben Völgyvallatás címmel prózakötettel debütált, és a 70. születésnapjára megjelentette Egy falu és orvosa című szociográfiáját. NIP találóan összegez: „Vidékre költözése, tájhazaválasztása nem a világ elől való elbújást jelentette, ellenkezőleg – emberi, orvos-szakmai és poétai kiteljesedését.”

Bodosi György „írói energiája” túl a 90. esztendején is „csúcsra járt”. Itiner címmel regényt publikált, melynek teljes címe: „Itiner jeltől jelig, tájregény 32 stáción át, a Balaton-felvidék egyik gyönyörű medencéjében, Pécselyen.” Szereplői közt ott találjuk Illyés Gyula, Borsos Miklós, Németh László, Passuth László, Keresztury Dezső nevét.

NIP szöveges illusztrációk közbeiktatásával Bodosi Catullusról írt drámáját is elemzi. Színpadi művei Antik játékok címmel 75. születésnapjára jelentek meg. Elbeszéléseit Szép álmok vesztőhelye címmel adták ki. A tapolcai szerző kötetében olvashatunk Bodosi őszikéiről, kis völgydalairól, malom-mementóiról és bibliai ihletésű költeményeiről. „Tette a dolgát a pécselyi orvos és költő. A múltból megbecsülendő tárgyakat és a jövőt ígérő szép eszményeket együtt vigyázó csöndes életpélda az, amit ránk hagyott” – hangzik NIP summázata.