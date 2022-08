Az eseményt az is indokolta, hogy a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programsorozatban kiemelt helyen szerepelnek a Cholnoky családdal kapcsolatos események. Ennek jegyében és ehhez kapcsolódva szerveztek Arácson tavaly júliusban is egy könyvbemutatót.

A mostani találkozón Takács Miklós, a BHE elnöke köszöntője után Cserny Tibor geológus, címzetes egyetemi tanár, a Magyarhoni Földtani Társulat korábbi főtitkára Lóczy Lajos geológus balatoni kutatásait és Cholnoky írásait mutatta be korabeli kötetek segítségével, melyet a részvevők meg is tekinthettek. Szó esett mester és tanítványa, Lóczy és Cholnoky személyes barátáságáról is.

Rybár Olivér geográfus, tanár, helytörténeti kutató, akinek egy évvel ezelőtt mutatták be szintén Arácson a Cholnoky család történetéről szóló kötetét, a család helyi kötődéseiről és a tudós Balaton-kutatásairól beszélt. A találkozón a tudós több rokona is megjelent, köztük Cholnoky Éva, az unokájának özvegye és Jávor Andrea, a tudós dédunokája, akik személyes történetekkel színesítették a beszélgetést. Kurutzné Kovács Márta Széchenyi-díjas akadémikus, a Műegyetem professzor emeritája a földrajztudós fiáról, Cholnoky Tibor életéről beszélt, aki tanára volt.

Az emlékdélutánon részt vettek mások mellett a Nők a Balatonért Egyesület helyi csoportjának tagjai, a BHE és a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület képviselői, valamint helyi, veszprémi és budapesti vendégek. A program végén a résztvevők elvitték az emlékezés virágait és koszorúit a Cholnoky-emlékoszlophoz, amit a Koloska-völgy bejáratánál 2008-ban állítottak.