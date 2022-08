Csik Richárd önkormányzati képviselő (Fidesz–KDNP) köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy Veszprém részt vehet a Street Meets (mural) art nevű projektben, amelynek keretében elkészülhetett Jakub Bachorík cseh illusztrátor munkája. A programban több cseh képzőművész készít falfestéseket Európa-szerte.

A képviselő hozzátette, a falfestményt sokan láthatják majd, ugyanis az aluljáróban a Veszprém Aréna és az uszoda közelsége miatt sportrendezvények idején nagyon sokan kelnek át. Adéla Gálová, a budapesti Cseh Centrum igazgatónője méltatta a projektben az Európa Kulturális Fővárosa 2023 munkatársaival és helyi alkotókkal végzett együttműködést, valamint elárulta, Jakub nemcsak képzőművész, hanem zenész is, akinek rádióműsora is van. Az igazgatónő reményét fejezte ki, hogy az aluljárón átsétálók észreveszik és megfigyelik a mural minden apró részletét.

Az alkotó, Jakub Bachorík elmondta, a falfestménnyel elsősorban a cseh-magyar kapcsolatokról, a turisztikai látnivalókról és a közös kulturális tapasztalatokról akart beszélni. Utóbbi közé tartozik a Mézga család rajzfilmsorozat, amelyet Csehországban is vetítettek – a falfestmény egyik központi szereplőjeként Mézga Géza tekint le a járókelőkre. A falfestményen megjelenik Bohumil Hrabal neve – egy sörmárkaként –, Alfons Mucha plakátművész és Václav Havel (1936-2011) néhai cseh elnök, a Visegrádi Négyek egyik alapítója, valamint a háttérben néhány politikus is. Újságírói kérdésre válaszolva elmondta, az alkotás üzenete, hogy a csehek és a magyarok kevéssé különböznek egymástól.