A két könyvet Kovács Attila történelemtanár, lapszerkesztő ajánlotta az érdeklődők figyelmébe Pintér Kornél, a rendezvényt szervező Magyar Vidék Országos 56-os Szervezet elnökének bevezetője után. A Mami naplója című könyv – amelyet a Magyar Vidék Országos 56-os Szervezet adott ki – a Földváry-Boér család 1945 utáni tragikus sorsát mutatja be. Földváry-Boér Benedekné Éva – Mami, ahogy a családban nevezték – lejegyezte a vele és a családjában történteket úgy, hogy a tragikus események ellenére is szinte mindvégig megőrizte külső nézőpontját, mondta el a kötetet szerkesztő Kovács Attila. A három gyermek közül a legidősebb, Elek a málenkij robotra hurcolásakor hunyt el, a középső gyermeket, Elemért internálták, és Recsken raboskodott három évig, majd 1956. október 24-én veszítette életét, amikor egy ÁVH-s lelőtte a rádió épülete előtt. Évát és legkisebb gyermekét, Máriát ki akarták telepíteni budapesti lakásukból, ezt végül elkerülték. A kötetben a naplóbejegyzéseket Mária visszaemlékezései egészítik ki. A könyvben Máriával és férjével, Gurovits Józseffel – aki a magyar kajak-kenusport első olimpiai érmese – készült életútinterjúk, valamint Elemér több verse és családi fotók is helyet kaptak. A kötet kereskedelmi forgalomba nem került, a Magyar Elektronikus Könyvtárban ingyenesen hozzáférhető. A rendezvényen Kovács Attila bemutatta A bolsevik iszonyat 100 éve –

Forrás: Pesthy Márton/Napló

A kommunizmus Magyarországon 1919-1989-2019 című, magánkiadásban megjelent kötetét, amely több mint tíz éven át készült, és jobbára életútinterjúkon alapul, amelyben ’56-os forradalmárokat és munkatáborokat megjárt embereket is megszólaltat. A könyv a címének megfelelően kronologikusan tekinti át a kommunista ideológia hazai megjelenését és politikai térhódítását – a Tanácsköztársaság időszakát, a kommunisták két világháború közötti sorsát, majd a rendszer 1945 utáni kiépülését, az egyház- és kuláküldözéseket, az 1956-os forradalmat és az azt követő megtorlásokat – tekint át. A kötet emellett bemutatja a „puha” diktatúra (1963-1989) állambiztonságának működését is. A könyvet a hazai kommunista rendszerek működtetőinek rövid életrajza zárja.