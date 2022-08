A Balaton északi partjának egyik legkedvesebb falujában, Paloznakon már 10. alkalommal kerül megrendezésre a Paloznaki Jazzpiknik. A rendezvény egy kis tájház udvari dzsemboriból vált 3 napos, 4 színpados, 40 koncertes rendezvénnyé, 2015-től pedig a Nagyon Balaton rendezvénysorozat oszlopos tagjává.

A fesztivál első napján már délután öt órától elkezdődtek a koncertek, hatalmas volt az érdeklődés, és a Homola Pincészet borait is végigkóstolhatták az érdeklődők a helyszínen. Gasztronómiailag sem elhanyagolható a felhozatal, a piknik menüjében a street foodé a főszerep. Idén először a Culinarist is megtalálhatja a gourmet közönség fesztiválon, de találhatunk autentikus amerikai BBQ ételeket, egyedi burritókat, lepényeket és burgereket is. A gasztrokiállítók között szerepel még a Paneer vegetáriánus ételeivel, a Lili’s Truck százszázalékos gluténmentes finomságaival és a Pizz’Burger, Magyarország első hibrid pizzaburger truckja. A házigazda Homola Pincészet idén egy dedikált tételt ajánl a piknikhangulathoz, a Homola borcsalád hordós erjesztésű, érlelésű borát, a Jazzpiknik olaszrizlinget. A borászat figyelemre méltó pezsgői, natúrborai és a 100% borcsalád mellett számos italkülönlegesség vonul fel a Jazzpikniken.