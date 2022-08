A 10. Paloznaki Jazzpiknik első napján két meglepetésnek is szemtanúi lehettek a résztvevők. Emeli Sandé koncertje előtt Zakariás Fruzsina, az Audi márkaigazgatója köszönte meg a Jazzpiknik alapító-főszervezőjének, Valde Orsolyának az egy évtizedes munkáját. Ezt követően a szervezők egy drón-show-val örvendeztették meg a fesztiválozókat, amelyen belül az égen repkedő drónok fényeiből többek között a Balatont és egy vitorlást is láthattunk, illetve láthattuk az égre írva, hogy „Jazzpiknik”, ami jól megalapozta a hangulatot Emeli Sandé koncertje előtt.

A világhírű brit soul és R&B énekes-dalszerző, Emeli Sandé koncertje a Nagyszínpadon elképesztően üdítően hatott, hiszen a több mint tízéves karrierje során olyan slágereket tett le a zenei szakma asztalára, mint a Next to me, a Hurts, vagy a Spotify-on jelenleg is listatartó Read all about it.

Sandé 2012-ben debütált Our version of events című első önálló lemezével, ugyanebben az évben fellépett a londoni olimpia nyitó- és záróünnepségén, és elnyerte első Brit Awards-díját. 2021-ben a Family című kislemezével tért vissza, ami egy új zenei korszakának kezdetét jelenti a pályáján. Emeli, aki általában erős, szárnyaló énekhangjáról ismert, legújabb albumán újszerű, ritmikusabb hangzást hoz, amire a rajongók felszabadultan táncolhatnak. Főként ismert slágereit hallhattuk Sandé koncertjén, de egy-két újabb dalt is hozott a csütörtöki nyitóestre, amit csodálatos hangja és lenyűgöző színpadi jelenléte tett teljessé.

Az énekesnő szoprán hangterjedelemmel rendelkezik, technikás énekstílusában azonban a bársonyosság mellett az elemi erő is megfér. Sandé élőben építi fel minden dalát az elejétől a végéig, kívülről-belülről. Jártunk már korábban a VeszprémFesten koncertjén, ám egyedi látásmódja, kreativitása és nem utolsósorban a zene iránt érzett alázata miatt minden koncertje más és más tud lenni, mint ahogyan itt is új élményt tudott nyújtani. Érezhető a dalaiban, hogy elsősorban zongorára lettek írva, ahogyan korábbi interjúiból kiderült, úgy gondolja, ami nem működik tökéletesen akusztikus hangszeren, az sehogysem fog működni.