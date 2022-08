A projekt célja a térségben élő hátrányos helyzetű roma közösségek komplex fejlesztése, kiemelt figyelemmel a fiatalok tehetséggondozására és pályaorientációjára. A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projekt támogatásával megvalósuló projekt hozzájárul ahhoz, hogy egy hosszan fennmaradó és önfenntartó, széles kapcsolati háló épüljön fel, amely segíteni tudja a térség sokszínű nemzetiségi-kulturális közösségi aktivitásának fennmaradását, és további innovációit is.

Varga Erika, a program szakmai vezetője, a Romani Design divatműhely művészeti vezetője elmondta, az összművészeti, edukációs program központja Berhida – emellett Várpalotán és Veszprémben szerveznek majd foglalkozásokat –, ahol a művelődési házban kis varrodát, divatműhelyt rendeztek be, és rövidesen egy ötvösrészleg is helyet kap a házban. A projekt elsősorban, de nem kizárólag a Berhidán élő romáknak szól, ugyanis a program nyitott, és a többségi társadalom tagjai is részt vehetnek benne. Varga Erika kiemelte, a program lényege, hogy akik bekapcsolódnak a projektbe, több szakterületbe, művészeti ágba is bepillanthatnak, ami a fiatalokat ezzel a pályaorientációban is segítheti. Az interaktív foglalkozásokon mindig valamilyen alkotói, kreatív, művészeti tevékenység történik, ami alatt az adott szakmával és a társzakmákkal behatóan ismerkedhetnek meg a résztvevők: például a divattervezés workshopon a varrónő, a divattervező és a stylist mesterség fortélyait leshetik el, míg a kapcsolódó gyakorlati foglalkozásokon megismerkednek a méterárukkal, a különböző textíliákkal és alapanyagokkal, eszközhasználattal, a kézzel varrással és az ipari technológiával is. Ugyanez az elv a többi szakma – például fodrász, vagy a művészeti hivatások, így a hangszeres zenész, énekes, táncos – esetén is: a résztvevők interaktív, élményalapú módszertan mellett szereznek ismeretet a különböző mesterségekről. A program keretében művészeti produkciókat is létrehoznak a résztevők, különböző korosztályok együtt. Utóbbit nagyon fontosnak tartja Varga Erika, mert úgy vélte, a fiatalokat nem lehet saját szűkebb közösségük, családjuk nélkül fejleszteni, több generáció bevonásával a tudásanyag és az ismeret biztosan bekerül a családba.

Forrás: Penovác Károly/Napló

A foglalkozásokon ezekben a napokban szakemberek vezetésével a balatonkenesei Art Fesztre készülnek, ahol majd divatbemutatót tartanak, valamint cigány táncokat és cigány dalokat adnak elő. Emellett párhuzamosan most is működik a program varrodája, ahol kézműves és divatfoglalkozások folynak. A divattervező, jelmeztervező, varrónő, szabó szakmák mellett a tervek szerint hónapról hónapra bővül a bemutatott mesterségek köre: az érdeklődők többek között a sminkes, a fodrász, a fotós, a filmes, az operatőr, a színész, a zenész és a táncos hivatással is megismerkedhetnek. A tervek között szerepel például közös főzés Mautner Zsófia gasztroblogger-műsorvezetővel, „Beauty Nap” címlapfotózással, családi kézműves workshopok, családi folklórest, kisebb tematikus kiállítások, roma táncház és közösségi bál szervezése, és megünneplik a piros betűs ünnepeket is.

A 2023 végéig tartó projektbe összességében már több mint százan kapcsolódtak be, a helyi cigány tanodába járók és a berhidai óvodások mellett egész családok is.