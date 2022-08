Sok ügyes kezű jásdi tehetségesen alkot szabadidejében. A helyi nem hivatásos művészek közt akad fotós, tűzzománcos, faragó, festő, grafikus, audiovizuális technikákkal foglalkozó. Polcsik Enikő például festőművésznek tanul, egyetemistaként jó lehetőségnek tartja, hogy szülőfalujában lehet részese művésztábornak, kapcsolatokat alakíthat ki leendő művésztársaival, láthatja őket alkotás közben, új technikákat tanulhat tőlük. Úgy érzi, számos élmény várja az előttük álló héten.

A jásdi alkotókkal együtt bejárják a környéket a hivatásos művészek, egymást ihletik meg, együtt fejlődhetnek. Olyan képzőművészekkel dolgozhatnak közösen a falubeliek, például festőművészekkel, grafikusokkal, akiknek világszerte több múzeumban, galériában láthatóak műveik, vagy épp könyvekben jelentek meg fotóik, illusztrációik. A megérkezett művészek egyike Szabó Béla öttevényi fotográfus. Amikor a Bakony Rómer Flóris nyomában kötetet, fényképekkel teli albumot készítette, végigjárta a környéket, Jásd is elvarázsolta. Akkor még csak tervezték itt az öreg kőfalak közé azóta felépített modern Bodzaházat. Örömmel tért most vissza ide. Szívesen megosztja felhalmozódott szakmai tudását másokkal. Régóta oktatja is szakmáját, s a tanfolyamok vezetésekor, azok során mindig tanult hallgatóitól. Most is erre számít a helyi alkotók mentorálásakor. Biztosan más élmény lesz ez így, kötetlenebbül, mint a képzések keretében – jegyezte meg.

Szabó Béla azt tervezi, hogy a jásdi művésztáborban a fotóművészet egyik, a fényfestést alkalmazó területét mutatja be. Tésen, a szélmalmoknál, Jásdon a Szent-kút kápolnánál és esetleg a Római fürdő vízesésesnél, a sziklamedencénél, a Gaja szurdokvölgyében Bakonynána határában fényfestéssel megvilágítja a tájat, az épületeket. Így átalakítja látványukat saját elképzelései alapján, kicsit misztikussá téve kinézetüket, s e módon rögzíti képeken azokat, nem pedig természetes fényeknél. Így jobban érzékeltetheti a létrehozott alkotásokon, amit el akar mondani egy-egy helyről benyomásai alapján. S ez a lehetőség adott helyi a fotósoknak is ezúttal.

Győry Tünde polgármester elmondta lapunknak, hogy a tudásmegosztás a lényeg és kíváncsiak arra a jásdiak, hogyan látják a távolabbról érkező művészek lakhelyüket, mindazt a sok szép részletet, amiről tudják ugyan, hogy értéknek számítanak, de amit ők már ezerszer láttak. Másképp csodálkozhatnak rá ezáltal a falubeliek, fedezhetik fel maguknak újra kincseiket, ami erősítheti közösségük összetartó erejét. A Leader forrás közösségfejlesztési célú pályázatán nyertek a megvalósításhoz támogatást.