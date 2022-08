A Jutasi úti lakótelep 21. századi mindennapjairól vár fotókat az Agóra Veszprém Kulturális Központ szeptember 4-ig. A beküldött képekből októberben kiállítás nyílik, amelynek célja, hogy a helyiek szemszögéből váljon megismerhetővé a városrész. A pályázatra több művet is be lehet küldeni, nevezési díj nincs. A legjobb művek készítői díjazásban részesülnek. A beküldött fotókat a Bakony Fotóklub és a MAFOSZ diplomás fotóművészei zsűrizik. A fotók mellett szívesen fogadnak hanganyagokat is. Az alkotásokat az Agóra honlapján lehet feltölteni az intézmény oldalán megadott feltételek mellett.