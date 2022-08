Az idei nyáron három turnusban, átlagosan mintegy húsz 9-16 éves gyermek lehetett részese a bentlakásos tábor gazdag programjainak. Amint azt a minap a helyszínen Püspök Anita kérdésünkre elmondta, ifjú vendégei nem csupán Magyarországról, hanem külföldről, például Svájcból, Belgiumból, Németországból is érkeztek, s köztük jó páran vannak rendszeresen visszatérők. A jelentkezők internetes felületen regisztrálhatnak, ahol láthatják a turnusok időpontjait, és azt is, hogy az adott időszakban van-e még szabad hely. Az idén túljelentkezés miatt indult el az augusztusi, harmadik turnus, ami azt jelenti, hogy több mint hatvan fiatal művészpalántát fogadott Püspök Anita a saját műtermében.

- A gyerekek túlnyomórészt művészeti iskolába járnak, vagy szülői indíttatás révén erős a kötődésük a művészetekhez. Az itt töltött napok alatt izgalmas alkotói tevékenységekkel, festészettel, rajzzal, kreatív alkotással, szobrászkodással találkozhatnak, az úgynevezett land art, a tájművészet pedig kiemelt szerepet játszik a tábor programjában, ami által még közelebb kerülnek a résztvevők a természethez, az önkifejezéshez. Fontos cél, hogy saját tapasztalati módszerem szerint taníthassak, hogy továbbadhassam mindazt, amit tudok, amit hosszú évek munkájával, tapasztalatával megszereztem. Itt egészen más megközelítésben zajlik egy rajzóra, mint az iskolában. Fontosnak tartom a művészettörténetet, a kortárs művészethez való kapcsolódást, hiszen én is kortárs művész vagyok. A hétfőtől péntekig tartó táborban mindig kiemelten foglalkozunk a klímaváltozás hatásaival, annak művészi szemléletével, kifejezésmódjaival és azzal, hogy az alkotáson keresztül miként tudjuk életünk és jövőnk nagy horderejű problémájára felhívni a figyelmet. Az elkészült, válogatott alkotásokat online kiállítás formájában tesszük közzé honlapunkon, és a közösségi médiában - tájékoztatta lapunkat a festőművész.