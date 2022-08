A különleges családi programra idén nyáron már másodízben várta a Csigó Malom az érdeklődőket, akik minden korosztályának emlékezetes perceket szerzett az előadó. Szilágyi Áron közvetlenségével, humorával a legkisebb gyerekek szívébe is hamar belopta magát.

Az előadást a doromb megszólaltatásával indította, bemutatva a hangszer múltját, szerepét is. A gyerekek számára nem okozott gondot megszólaltatni a kürtöt, még a négy méteres havasi változatot sem, amely akár első hangszerük is lehet a tréfás kedvű előadó szerint.

A rókafarkú fűrész, mint éneklő fűrész mutatkozott be, Áron egy kis vonóval e világon túli, horrorfilmekbe illő hangokat csalt ki a szerszámból. De mint kiderült, külföldi éneklő fűrész-művésznők komolyzenei darabokat is játszanak a félelmetes hangszeren. A világ legősibb és az egyik legrövidebb nevű húros hangszere, az íj, amelyet ugyancsak megszólaltatott az előadó. Megkedvelték a közönség soraiban ülő gyerekek az ütőgardont is, amely a világ egytelen olyan húros hangszere, amelyen nem dallamot játszanak, hanem csak ritmust, és amelyet kizárólag a gyimesi csángóknál ismernek. Hagyományosan lányok és asszonyok játszanak rajta, a férfiakat kísérve. A furulyához hasonló kaval viszont ismert a moldvai csángóknál, de Bulgáriában és Törökországban szintén.

Az ütőgardonon a nők, asszonyok játsznak, egy kislány is könnyen megszólaltathatja

Forrás: Tóth B. Zsuzsa/Napló

Ebbe nem csak bele kell fújni a levegőt, hanem bele kell dünnyögni Áron szerint. Nagy tetszést aratott a kényelmes hangszerkészítők keze alól kikerült, lyuk nélküli, tavasz hívogatásra használt tilinkó, amely a skandinávokat is meghódította. A varánusz bőrével borított különleges dobról pedig kiderült, hogy víz hatására egyre mélyebb hangokat ad, de megszólalt az univerzum legvisszataszítóbb hangszere, a köcsögduda is. A hangszer eredetileg disznó húgyhólyagjából, köcsögből és nádból készült és mint kiderült a magyarországi citerazenekarok kísérője még ma is a köcsögdudás, akinek nincs különösebben nehéz dolga.

A kis ufóra hasonlító hang nevű hangszer Svájcból érkezett, a nagyon új, mindössze 22 éve született ütőhangszer igazán kellemes hangokat adott ki magából Áron kezében, zárva egyben az előadást. Igaz, azt követően a gyerekek még kipróbálhatták a nekik legjobban tetsző darabokat, és örömmel éltek is ezzel a lehetőséggel.