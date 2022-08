A kiállítást Danka Attila grafikusművész nyitotta meg. Amint elmondta, a szimpózium ötletgazdája és lebonyolítója az egyesület, amelynek célja, hogy a klasszikus grafikai technikákat – rézkarc, fametszet, linómetszet – művelje. Ezeket kortárs szellemben és progresszív módon reprezentálja a szakma és a nagyközönség felé. – Ezt a célt igyekszünk megvalósítani második éve Szolnokon, a szimpóziumokon. Azok annyiban térnek el a művésztelepektől, hogy komplexebbek, nálunk nem „csak” alkotómunka folyik, hanem több eseményt szervezünk ez időre. A legfontosabb azonban, hogy most sem múlhatott el nap alkotás nélkül, ez az ars poeticánk is. Ahhoz, hogy valamit professzionális módon műveljünk, mindennap gyakorolni kell. Ez jellemző a képzőművészetre, zenére, harcművészetekre, mindenre. Ami pedig a nyomatok elkészültének idejét illeti, az változó, mestere válogatja. Van köztünk olyan grafikus, aki képes több linódúcot is kimetszeni egy hét alatt, más pedig több hónapon át dolgozik egy munkán. Nem lényeges az időfaktor a mű kvalitása szempontjából – árulta el a kulisszatitkokat Danka Attila.

A kiállításon húsz alkotó mutatkozik be, többszörösen díjazott, tárlatokon rendszeresen szereplő művészek, akik mesterei finom szakmai fogásoknak is. A kiállítás augusztus 21-ig látogatható.