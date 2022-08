A Vadrózsa citerazenekar 1989-ben alakult Berhidán, jelenleg hat fiútestvér alkotja a zenekart. Báthory László szervező arról tájékoztatta a Naplót, hogy az általa ismert népművészek java saját fesztivált szervez, így esett, hogy néhány éve ők is megszervezik népzenei fesztiváljukat, ahová mind belföldről, mind külföldről érkeznek vendégek. Természetesen a nap végén ők is, azaz a Vadrózsa is színpadra áll majd az ötödik nyárbúcsúztatójukon. A szervező elmondta, természetesen mindenkit szeretettel várnak, a kulturális programok 12 órakor kezdődnek. A gyerekeket kreatív foglalkozások várják.