Szeptember 7-én, szerdán 18 órakor a programok sora a Pápai Musical Stúdió fellépésével indul, majd 19 órától a Mondegreen zenekar lép színpadra.

Szeptember 8-án, csütörtökön 18 órától a Megafon Zenei Egyesületet hallhatja a közönség, 19 órától pedig a Tina & Nándi Akusztik Duó felel a hangulatért.

Szeptember 9-én, pénteken 17 órától a The Acoustic Cuts lép színpadra. A Pápai csülök-, cicege- és borfesztivál hivatalos megnyitója 18 órakor kezdődik. Az alkalmon a Somlói Borrend közreműködésével átadják A fesztivál bora díjat. 18.30-tól ismét a The Acoustic Cuts-é a színpad, 20.30 az Ivan & The Parazol zenél, majd a nap zárásaként 22.15-től a Party One Music Band műsora következik.

Szeptember 10-én, szombaton 18 órától az Akusztik Duó – Nyikes Linda és Kovács Sándor lép fel, 20 órától az LGT emlékzenekar ad koncertet, majd 22.30-tól Szalkay Dávid & Jazzformers biztosítja a jó hangulatot.

Szeptember 11-én, vasárnap 18 órától a Gaál Jazz Band lép színpadra, 20.30-tól pedig Rúzsa Magdi koncertjét hallhatja a közönség.

A rendezvényen ebben az évben is nagy hangsúlyt fektetnek a színpadi programok mellett a változatos gasztronómiai kínálatra: a hazai pincészetek borai mellett ízletes pálinkák, különféle ízesítésű cicegék, kemencés langallók is csülökételek közül válogathatnak a fesztiválra látogatók.