A háromnapos programsorozat pénteken a Pesovár Ernő Művelődési Házban kézműves kiállítással kezdődött, a tárlathoz idén is csatlakozott a Herendi Vizuális Műhely, az alkotók legújabb festményeiket mutatták be, a Herendi Porcelánmanufaktúra világszerte elismert remekeit is láthatták a látogatók. A részt vevő kézművesek bemutatót tartottak a parkban, bárkit megtanítottak mesterségük fortélyaira. A Pesovár-táncünnepen ajkai, tapolcai, vörösberényi és herendi néptáncegyüttesek léptek fel, este Tabáni István koncertje aratott nagy sikert a porcelánmanufaktúra parkolójában felállított sátor nagyszínpadán, majd a Long Story Short és a Cherry lépett színpadra.

A nemzeti ünnepen tartották meg a német napot, „Unsere Wurzeln – Európa kicsinyben” címmel, ahol a térségben élő német nemzetiség gazdag hagyománykincsét ismerhették meg az érdeklődők. Tál Zoltán keszthelyi plébános celebrált német nyelvű szentmisét, majd Altai Elvira nyitotta meg a rendezvényt. Herend alpolgármestere felidézte a magyarországi németség történetét és arról beszélt, hogy a magyarok a svábokat szorgalmas, mértéktartó, fegyelmezett, racionális, tudatos emberekként ismerik. Véleménye szerint fontos az összefogás, az, hogy nemzeti identitásunkat, kultúránkat megőrizzük, a szülők, nagyszülők örökségét továbbvigyük. Heilig Ferenc, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat elnöke köszöntőjében felhívta a figyelmet az októberi népszámlálás fontosságára, ahol ugyan nem kötelező válaszolni a nemzetiségi kérdésre, mégis tegyék meg, biztatta a résztvevőket. Legyünk büszkék német nemzetiségünkre, mondta. A programban Úrkút, Hidegkút, Ganna, Kislőd, Városlőd, Herend és Bánd népviseletét láthatták a nézők, Herend, Úrkút, Városlőd és Gyulafirátót kultúrcsoportjainak bemutatója mellett vidám történeteket mesélt Novák Lara úrkúti, Malasits Péter és Csekényi Franciska városlődi nyelvjárásban, a részt vevő települések sváb ételeit is megkóstolhatták a vendégek.