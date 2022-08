A Kőfeszt keretében a kultúrházban mutatkozott be alkotásaival a Tapolcai Rajzbarátok Körének négy tagja.

Stankovics Béláné, Pálffyné Szabó Éva, Mező Lászlóné és Varga Károly a Káli-medence… és más című tárlaton Salgó Zita, filmesztéta, művészettörténész, a Káli Kövek Közhasznú Alapítvány munkatársa köszönetet mondott, hogy a Kőfeszt befogadta az alapítvány képzőművészeti klubja rendezvényét. Méltatásában úgy fogalmazott, hogy sokan azt hiszik, hogy az amatőr szó alacsony minőséget jelent, pedig a képzőművészetben ez korántsem negatívum. Inkább az őszinte, szenvedélyes, eredeti, hiteles alkotási folyamatot jelenti, ahol a művész nem betanult sémák alapján gondolkozik, a mű szívből jön és valódi érzelmeket tükröz vissza. Az alkotókat Hangodi László történész, főmuzeológus ezúttal rajztanárként is mutatta be, megnyitva egyben a kiállítást. – Majdnem minden kiállító évtizedhosszan a barátom. A kör, az aktív, jó kedvű közösség évek óta tevékenykedik és mutatkozik meg különböző tárlatokon otthon és vidéken. Az alkotók mindegyike szép ívű pályát futott már be, a ma megmutatkozó kiállítók mindegyikében ott rejtőzik az alkotás, önkifejezés iránti vágy. Erre a napra nagyon sokat készültek, magam is beleláttam a munkába és a lelkiismeretes felkészülésbe. Korábbi kiállításuk anyagának egy része, Bereményi Géza és Cseh Tamás portréja itt kacsintgat ránk most is, de azon inspirációk mellett a nagy munka a kora tavasszal indult. Kál-völgyi vonatkozású szépségeket, értékeket, festészeti, grafikai módon megjelenített büszkeségeket állatottak csatasorba e napra. A képek segítségével itt a Kál-völgy évszázadai életre kelnek előttünk a földtörténeti múlttól a 20. század időszakáig bezárólag. Itt vannak az emblematikus tájképi és településképi objektumok akár az Ecséri templomromra gondolok, akár a kővágóörsi zsinagógára, vagy a pálos kolostorra, a kőtengerekre. Az alkotók pályájuk kezdetétől olya fejlődési ívet írtak le, amely bizonyítja az elhivatottságot, alázatos hozzáállást. Tripla dicséretet érdemelnek a szénrajzok, akvarellek, pasztellek, olajképek, érdemes aprólékosan szemügyre venni valamennyit – mondta Hangodi László.