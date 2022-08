Ebben az évben már külön táborban dolgoztak a bronzöntő szobrászok és a fával, kerámiával, fémmel dolgozók, akik a napokban táboroznak.

A bronzöntők immár nyolcadik alkalommal megszervezett egyhetes programjának célja volt, hogy a település mostanra elkészült közteréhez létrehozzanak egy szabadtéri bronzszoborparkot. A talapzatok már megérkeztek, így a szobrászok is elkezdték a munkát. Az 50-60 centiméter magasa alkotásokat ősszel helyezik ki a köztér különböző pontjaira. A táborban most a nyolc művész a majdani egy-egy alkotáshoz viaszból megmintázta a formát. A kemencében való égetés után következik majd a bronzöntés. A munkához témamegkötést nem kaptak a művészek, csupán annyi feltétel volt, hogy kortárs alkotást készítsenek. A művészek egyike a település közösségét ábrázolta, másika az emberi és társadalmi viszonyokra utalt művével, és olyan alkotás is készült, amely során kortárs problémák kerültek felszínre. Október nyolcadikán az alkotók szabadtéri tárlatvezetést tartanak a faluközpontban, ahol értelmezik műveiket az érdeklődők számára.

Mana Bucur keramikusművész is készít bronzalkotást a magyarpolányi szoborparkba

Fotós: Györkös József

Augusztus 21-én kezdődik a fa-, kerámia- és fémszobrászok nyolcfős tábora, amely a hónap végéig tart. Közben a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projekt keretében augusztus 25-én a fémszobrászok egynapos programon mutatkoznak be munka közben. Az egynapos szobrászat című eseményen fémhulladékokból készítenek alkotásokat az ajkai Petőfi utca 4. szám előtti téren.