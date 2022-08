- Nagyon fontosak a kitűnő és változatos programok az idegenforgalomban - érvelt egyebek mellett Bíró Imre. Balatonszepezd polgármestere a náluk lévők közül felidézte a nyári szezon és a strand megnyitóját, majd a gasztronómiai napokat, illetve a Három templom - kultúrutca nevet viselő kulturális rendezvényüket. Beszélt arról is, hogy a minőségi kínálat mellett nagyon lényeges az is, hogy az említett programok mindenkinek szóljanak, és sokrétűek, színesek legyenek. A tradicionális kulturális fesztivált a faluközpontban lévő három templom körül szervezték meg, nem véletlenül azokról is nevezték el. Ezekre az épületekre ugyanis nagyon büszkén tekintenek az emberek.

A gazdag programkavalkádot az önkormányzat, illetve Csehné Keller Nikoletta közművelődési munkatárs szervezte meg. Utóbbi azt mondta, céljuk az, hogy a község lakói és a hozzájuk látogatók számára sokrétű, színvonalas kulturális élményt biztosítsanak. Ezért értékőrző programok keretében mutatják be helyi kulturális és egyéb sajátosságaikat, így kiállítások, komoly- és könnyűzenei koncertek, könyvbemutatók, kirakodóvásár színesíti a programot, a gyermekekre külön gondoltak. Céljuk, hogy templomi koncerteket is szervezzenek a későbbiekben.

A gazdag háromnapos programot a szepezdi Gesztenyevirág Nőegylet tavalyi közös képfestésével, illetve ennek folytatásával nyitották meg, korábban ugyanis száztízen festették meg a szepezdi körképet. Idén a Szepezdi mesék című képet festették meg közösen a Bertha Bulcsu Közösségi Ház udvarának falára kihelyezett festővászonra. Itt a helyi alkotókör, a Szepezdi Öltögetők foltvarró klub és fiatal tehetségek festményeiből kiállítást is nyitottak, majd a Szepezdi Pacsirták dalaira szórakozott a közönség.