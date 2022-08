Idén ismét a Kőfesztről szólt minden augusztus első hetében a Káli-medence településein. A nyugalom fesztiválja tíz helyszínen várta a szórakozni, kikapcsolódni vágyókat: Kővágóörs, Kékkút, Balatonhenye, Köveskál, Mindszentkálla, Szentbékkálla, Pálköve, Salföld, Ábrahámhegy és Monoszló adott helyet az ötnapos rendezvénynek.

A rendezvény alapvető missziója, miszerint fontos, hogy népművészetünk, néphagyományaink élővé és megélhetővé váljanak, idén mintegy 40 ezer embert vonzott a Balaton-felvidékre – ami nem csoda, hiszen változatos és színvonalas programokkal várták az érdeklődőket 25 helyszínen.

Demjén Ferenc már a nulladik napon „telt házas” koncertet adott Kővágóörs sportpályáján, de nem volt sokkal kevesebb érdeklődője és nézője a Misztrál együttesnek, a Fordulj, Kispej Lovam Együttes néptáncprodukciójának, Pál István Szalonna és Bandájának, miképpen a jubiláló Szent Efrém Férfikarnak, de Ferenczi György és a Pesti Rackák örömzenéjének sem – akikkel kapcsolatban a fesztivál alapítója, Csúri Ákos azt is elárulta, hogy a jövő évi Kőfesztet ők indítják majd.

Idén a Kőfeszt adott otthont a Kárpát-medencei Táncházzenészek Találkozójának is, ahol többek között a Fonó Zenekar hét hagyományőrzővel, az erdélyi Üsztürü és Heveder, a délvidéki Fokos Zenekar, valamint a felvidéki Korpás Éva és zenekara is fellépett, és természetesen hajnalig tartó táncházak házigazdái voltak. A tavasszal átadott Botond pajta volt a folkcentrum, és nem csak az éjjeli táncházakkal. A pajta minden – gyerek, felnőtt, irodalmi, képzőművészeti és zenei – program tekintetében maximálisan igazolta létjogosultságát.

Természetesen nemcsak a nagykoncerteken, hanem a templomokban, udvarokban, játszótereken és a strandon is folyamatos volt a pezsgés; amíg a legkisebbek a különböző foglalkozásokon alkottak, addig a felnőtteket is számos kiváló lehetőség várta. A Kőfeszt ideje alatt három irodalmi-színházi ősbemutató volt, hét képzőművészeti kiállítás nyílt meg, de nomád harcászatot és ügyességet bemutató és megismertető lovasbemutatók, a Liechtensteinből érkező Tarkabarka vándorszínpad, a számtalan könnyű- és komolyzenei produkció – az immáron állandó visszatérő Liszt Ferenc Kamarazenekarral –, no meg tánc és ének is volt minden mennyiségben.

Idén sem maradhatott el Navratil Andrea Dúdolója, vagy az ördöngösfüzesi Hideg Anna néni énekhangja, de a Görömbő Kompánia előadásain is gyerekek és családok sokasága szórakozhatott. A Szent Efrém Férfikar szokásához híven hatalmas közönséget vonzott, nemcsak a szentbékkállai templomba, de a kővágóörsi sportpálya színpadára lépve is.

Kerekasztal-beszélgetésekkel, könyvbemutatókkal és slammerprogramokkal is találkozhatott az, aki ellátogatott a Kőfesztre.

A Kőfeszt idén is a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program, valamint a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatásával valósult meg.