De nemcsak most, máskor is. Ott volt mindig, mindenben, örömteli, mosolygós, sikeres pillanatokban éppen úgy, mint a kudarcos, vívódós, kételyekkel teli, sírós percekben. Mentem hozzá, beszámoltam neki az emberekről, akikkel találkoztam, az eseményekről, ahol jártam, a gondolatokról, amelyek foglalkoztattak. Biztos menedék, hátország, tárt karok, simogatás, biztatás, bátorítás, önbizalom-növelés. Támasz, erő, derű. Tele volt optimizmussal, életkedvvel, pozitív érzésekkel.

Az értékrendet, a tartást, hovatartozást, világnézetet hozta a szülői házból, mamától, papától. A csupa gyengédség és féltés nagymamától, akit néha Mamuskának becézett, és időnként ölbe vette, a térdére ültette és ringatta, olyan pici, vékony és törékeny volt. És a kemény, szigorú nagypapától, akinél nem volt pardon, mellébeszélés, magyarázás, munka és felelősség alól kibúvás, hanem követelmény és elvárás. Máskor is, most is előjönnek a gyerekkori ajkai nyarak emlékei, különös nosztalgiával gondolok a felhőtlen boldogság idejére.

A szülőktől, nagyszülőktől hozott minták mind beépülnek. Anyukám vitte magával azt, amit ő kapott otthonról, én viszem, amit kaptam a szülőktől, nagyszülőktől. A hitet, mely egyedi és ajándék, külön-külön, mindenkinek egyenként. A reményt. Mert a sok nehézség, nélkülözés, háború, menekülés, baj, betegség, halál, gyász után is van, lehet újrakezdés. A kitartást. Hogy soha nem adjuk fel. Ha elkezdtünk valamit, azt végigvisszük, befejezzük. Az elfogadást. Elfogadom a másikat olyannak, amilyen, önmagáért; szeretem, becsülöm és tisztelem őt.

Hozom a nagymamától tanult énekeket, nagypapa felejthetetlen mondásait, kijelentéseit. A verseket, a sok közül egyet, Váci Mihály Tiszta és jó című versét: „És érezzék egy kézfogásról rólad, / hogy jót akarsz, és te is tiszta, jó vagy; / s egy tekintetük elhitesse véled: / – szép dologért élsz – és érdemes élned”.

Hálás vagyok nekik. Nagyszülőknek és a szülőknek, hogy ilyen indíttatást, ilyen útravalót kaptam. Még erőteljesebben érzem ezt, amikor látom körülöttem, hogy vannak másmilyen életek, más családok. Hálás vagyok és elégedett, ahogyan Anyukám is az volt, és amiként összegzett rövid betegsége idején, pár nappal halála előtt: „Szép életem volt.” Nehéz és küzdelmes élet, fiatalon társ nélkül maradni, felnevelni a két gyereket, megállni a helyét a munkában, a kórházban, megyei főorvosként, az otthoni rendelésen, hordozni a családi fájdalmakat, kudarcokat, zátonyra futott életeket. Szép, gazdag és tartalmas élet, sok közeli baráttal, jó ismerőssel, akikre mindig számíthatott, számtalan hazai kirándulással és külföldi utazással, irodalmi, zenei, színházi, képzőművészeti programmal. Az utóbbi időben együtt mentünk, együtt éltük át ezeket az élményeket.

Az évfordulón Szabolcsra is gondolok. Szoros volt az anya-fiú kapcsolat, szorosan egymás mellett, de külön utakon haladt az életük. A haláluk is összeforr, alig két és fél hónap. Máig feldolgozhatatlan, megmagyarázhatatlan.

Előfordul, hogy emberi módon, gyenge hittel felteszem a kérdést: miért? Miért kellett így történnie? Miért ennyi idősen? Miért ők?

Jó érzés, amikor barátok, ismerősök beszélnek róluk. Hálás vagyok mindazoknak, akik szeretettel, szép gondolatokkal emlékeznek rájuk, Anyura és Szabolcsra. Egyszerre jó és fájó, ez a kettősség ott van mindenben. Abban is, amikor kirakom az asztalra Anyukám mosolygós fényképét, itt van velem, közben még sincs. Amikor előveszem a karácsonyi díszeket, felteszem az abroszát, hordom a nyakláncát, amelyet ő nem vagy csak ritkán hordott, amikor meglátom a háza előtti tulipánfáról készült fotókat. Amikor egy ünnepségen egy asszony, aki engem gyerekként ismert, azt mondja: ugyan­olyan a hangod, mint anyukádé. Ugyanolyan vagy, mint ő. Egyszerre öröm és fájdalom.

Ma is csak Isten igéje ad vigasztalást: „Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék? […] Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban!” (Zsolt 27, 1., 14.).