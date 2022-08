Veszprémben és a Balaton-felvidék kiemelt helyszínein lesz mese-jurta és számos mesekör, kifejezetten felnőtteket célzó mesekocsma és “Krajcáros mesék” vásári produkció, népzenés mesés, családi flashmob és Hétmérföldes Népmese Napok címen tematikus élőszavas mese-edukáció a veszprémi iskolákban. A népmesei programok fő szervezője a Csűrdöngölő Kulturális Egyesület és a Meseszó Magyar Mesemondó és Szövegfolklór Egyesület lesz.

Mindkét szervezet feladatának tartja a népmesei szövegkincs és az élőszöveges mesemondás népszerűsítését. Arra törekednek, hogy minél szélesebb körben megismertessék a gazdag hazai szövegfolklórt, amely több mint húszezer meséből áll, emelte ki Pintér Zsolt, a Csűrdöngölő Kulturális Egyesület elnöke. A szervezet az Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázati kiírásán indult és nyert el támogatást, amelynek köszönhetően már idén és a jövő évben is több, a népmesei hagyományhoz köthető programot szerveznek a megyeszékhelyen és a térségben. A Népmesével a Balaton-felvidék és Veszprém kultúrájáért nevű pályázat programjai a napokban el is kezdődtek: a Séd-parti mesekocsma elnevezésű estet a Fricskában rendezték, míg a közel hetven résztvevővel megtartott 4. Kárpát-medencei mesemondók találkozójának a Pannon Köztér adott otthont. A jövő év végéig tartó rendezvények közül akadnak rendszeresen ismétlődők – például a múlt heti nyitányt követően minden hónap utolsó csütörtökjén megtartják a Séd-parti mesekocsmát – és egyszeri alkalmak is.

A Kolostorok és kertekben a patak partján rendezik szeptemberben a Mesél a völgy nevű programot, ahol a népmese mellett a folklór más elemei – kézművesség, zene, tánc – is megjelennek. Szintén ősszel indul és havonta tartják a Mesekör nevű programot a Pannon Köztérben, amely célja olyan mesemondó közösség létrehozása, akik szívesen mondanának a közönség előtt mesét. Az egyesület 2023 júliusában nemzetközi konferenciát is szervez: ők lesznek a házigazdái az Európai Mesemondók Szövetsége vándorgyűlésének. A fonótól a trendi kávéházig elnevezésű tanácskozáson – amelyre közel száz résztvevő érkezik – azt vizsgálják majd, hogyan alakult át a mesélés hagyományos közege az elmúlt száz évben. Az esemény után néhány nappal a Dubniczay-palota és az Óváros tér ad majd otthont a Pannon Storyfest nevű nemzetközi mesemondó fesztiválnak, ahol hazai és külföldi mesemondók lépnek fel, és tartanak előadásokat. Pintér Zsolt elmondta, a program részeként óvodákba, általános és középiskolákba is ellátogatnak majd mesemondók, továbbá villámcsődületként (flashmob) is megjelennek több helyszínen a mesemondók, például piacon vagy játszótéren.

A turai központtal működő egyesület a népművészet minden ágát igyekszik megismertetni; és évek óta szervezője a Hetedhét Hatvan Népmesefesztiválnak, amely az ország legnagyobb hasonló seregszemléje.