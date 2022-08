Schneller János, a Garten Balaton fesztivál szervezője, egyik alapítója egyebek mellett az összefogást emelte ki köszöntőjében. Azt mondta, céljuk egyfelől a kortárs művészet népszerűsítése és bemutatása, illetve az, hogy közös nyelv legyen a művészet. Kőrösi Orsolya, a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ igazgatója azt mondta, örömmel álltak a programok mellé, melyeket baráti együttműködés jellemez. Bánki Ákos, a Garten Balaton fesztiváligazgatója, illetve alapítója, aki a kiállításokat és a programokat ismertette, utalt egyebek mellett a képzőművészetre, a kortárs plakátkiállításra, a koncertekre, a fotográfiára, az irodalmi estekre, majd külön szólt a gyermekprogramokról. A Felsőörsi Fotóudvar programjairól Mucsi Emese, a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ kurátora, programszervezője beszélt, Grászli Bernadett, a Művészetek Háza Veszprém igazgatója pedig az alsóörsi Török-házban a Capa Központtal, a Művészetek Háza Veszprémmel, az Osztrák Kulturális Fórummal együttműködésben létrejött Eat Design nemzetközi kiállítást ismertette.

Elhangzott továbbá, a Garten Kortárs Művészeti Alapítvány kiemelt szakmai együttműködő partnere a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ és a Nagy Gyula Művészeti Alapítvány. Az esemény a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program keretében valósul meg.

A Garten Balaton célja a kortárs képzőművészet középpontba állítása és a vizuális művészetek értő bemutatása a Balaton partján nyaralók és a helyben lakók számára. A szervezők tíz napon keresztül mindenki számára befogadhatóvá és élvezhetővé szeretnék tenni a kortárs képző- és fotóművészetet. Ennek érdekében a négy településen megvalósuló kiállításokat számos társművészeti, ismeretterjesztő programmal teszik még vonzóbbá. A pódiumbeszélgetéseken képzőművészek és fotográfusok, gyűjtők, művészeti menedzserek és kurátorok beszélgetnek a képzőművészet legaktuálisabb kérdéseiről. A kertmozi dokumentum- és játékfilmjei mind a képzőművészet körül forognak. A koncerteken kortárs és könnyűzenei produkciók egyaránt helyet kapnak. A tárlatvezetéseken a szakértők a művek többféle lehetséges értelmezését ütköztetik, és a hallgatókat is bevonják a felfedezésbe. A fesztivál szervezői a kortárs festészet és fotóművészet aktualitásait és trendjeit élményszerűen mutatják be a páratlan szépségű balatoni településeken. A tájékoztatónak helyet adó, lovasi Nagy Gyula Galériában megvalósuló seregszemlén 50 művész több mint 200 alkotását tekinthetik meg a látogatók. A Van képünk hozzá címet viselő válogatással a kurátorok nem titkolt célja, hogy hazai kortárs fiatal és feltörekvő művészek alkotásaiból olyan válogatást mutassanak be, melynek segítségével az érdeklődők képet alkothatnak a kortárs művészeti irányzatokról. Ugyanitt Szabad a pálya címmel 25 grafikusművész alkotásaiból nyílik szabadtéri plakátkiállítás a lovaspályán, a szabad ég alatt, míg a község másik végén szintén szabadtéri molinókiállítás látható Kása Béla indiai fotóiból. A megnyitó napján Maczky László fotóművész és Prokop-Maczky Gizella festőművész a műtermüket is megnyitják a kíváncsiak előtt.

Csopakon a ZM+G galériában InVision címmel Verebics Ágnes egyéni kamarakiállításán festményekről és fotókról köszönnek vissza a művész hibrid lényei, állat- és emberportréi. A kultúrházban pedig Microdose címmel a fiatal művészeket tömörítő Skurc Group alkotásait láthatják a látogatók.

A Capa Központ szervezésében Felsőörsön a Fotóudvarban és az alsóörsi Török-házban több mint 25 fotográfus közreműködésével valósulnak meg az installatív köztéri fotókiállítások, egyéni fotótárlatok. Az idei tematika mentén - csendéletektől az ételfotózáson át a disznóvágásig - bemutatott művek az étkezés és a fotográfia összefüggéseit vizsgálják. A beszélgetések, tárlatvezetések, performance-ok, irodalmi programok és filmvetítések középpontjában is a húslevestől a rántott húson át a kolbászig terjedő skálán szereplő ételek közösségteremtő erejének ábrázolása áll. Néhány név a résztvevők közül: Mautner Zsófia, Lajos Mari, Forgács Péter, Cserna Szabó András, Darida Benedek és a fotográfusok: Bielik István, Fajgerné Dudás Andrea, Hodosy Enikő, Kocsi Olga, Ladocsi András, Matók Zsuzsa, Máté Balázs, Rostás Bianka, Sándor Emese, Simon Zsuzsanna, Szabó Eszter Ágnes, Sztrehalet Oxána, Takács Márton, Vedres Ági, Vékony Dorottya. Az alsóörsi Török-házban az Osztrák Kulturális Fórum és a Művészetek Háza Veszprém szervezésében Eat Design címmel Urlike Köb és a honey & bunny (Sonja Stummerer & Martin Hablesreiter) művészpáros kiállítása és performance-a lesz látható.