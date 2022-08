Ünnepnek nevezte Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere az összművészeti rendezvényt, amely a 750 éves község kiemelt kulturális eseménye. Méltatta Gyárfás Endre, József Attila-díjas író Alsóörsi abc című könyvét, mely a balatoni település múltját, hagyományait és jelenét mutatja be, Somos Zsuzsa ugyancsak alsóörsi kötődésű festő és grafikusművész különleges rajzaival együtt. Utóbbi művésznek a könyvben lévő alkotásaiból külön kiállítást is megnyitottak ebből az alkalomból. Hebling Zsolt felidézte egyebek mellett a két művész korábbi, Alsóörshöz kötődő kiadványait, ilyen például az Alsóörsi mondák és mesék című kötet, valamennyit nagy népszerűség kísérte.

Grászli Bernadett, a Veszprémi Művészetek Háza igazgatója egyebek mellett arról beszélt, hogy a kultúra kiváló lehetőség arra is, hogy kapcsolatot teremtsen, összekössön, segítse a közös gondolkodást, az összetartozást, amely jellemző Veszprém és Alsóörs együttműködésére.

Az összművészeti eseményen Kóródy László, a veszprémi Tegulárium, illetve téglagyűjtemény kezelője beszélt a történelmi különlegességekről. Mint ismert, a gyűjtemény a Dubniczay-palota pincerendszerében, valamint az ezzel egybenyitott 16. századi ágyúbástya részben 2006-ban kapott új otthont, egyedülálló helyszínt. A különleges kiállításon a római kortól a 20. század utolsó negyedéig mutatják be a tégla- és cserépgyártáshoz használt régi eszközöket, ábrázolásokat, a mázas és pecsétes építőanyagokat, tetőcserepeket. Az összművészeti rendezvényen az Alsóörsi abc című könyvet Novák Edit, nyugdíjas iskolaigazgató helyettes mutatta be. A kötettel magajándékozták a jelenlévőket és az alsóörsi embereket is. A rendezvényen Kiss-Domonkos Judit csellóművész szép műsorral ajándékozta meg a közönséget.