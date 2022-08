A legendás jazzduó, Richard Bona & Alfredo Rodriguez Band formációja nyitja csütörtökön a 10. Jazzpikniket, őket egy vérbeli díva, a világhírű brit soul és R&B énekes-dalszerző, Emeli Sandé követi. Augusztus 5-én Lisa Stansfield érkezik a Nagyszínpadra, majd minden idők egyik legsikeresebb hiphop-tánczenei formációja, a Stereo MC’s pörgeti fel a piknikezők hangulatát. Augusztus 6-án a világhírű Al McKay’s Earth, Wind & Fire Experience formáció látogat el a dűlőbe, majd az MF Robots utánozhatatlan hangjai töltik be a csillagfényes paloznaki éjszakát. A különleges alkalomra a közel 30 magyar jazz formáció mellett valódi Boogie Wonderlanddel, a piknik-életérzést leginkább közvetítő, gazdag zenei felhozatallal és számos meglepetéssel készülnek a szervezők.

„Az elmúlt évtizedben egy generáció nőtt fel a Jazzpikniken, aki gyerekként a szülőkkel jött el régen, az ma a barátaival piknikezik Paloznakon. A jubileumi piknik „Nagy találkozások” szlogenje jól szimbolizálja azt a generációk közötti hidat és életérzést, amit ma a Jazzpiknik jelent” – nyilatkozta Valde Orsolya fesztiváligazgató.

A jubiláló pikniken Paloznakon örömzenél a magyar jazzélet színe-java. A 2017-ben Fábián Julinak emléket állító színpadon minden évben a hazai jazz jeles művészei lépnek fel, hogy a nemzetközi előadók mellett a magyar jazz élvonala is képviseltesse magát. A 10. Paloznaki Jazzpikniken – többek között – olyan művészekkel találkozhatunk, mint a Random Trip, a Peet Project, a Szilárd Piano Projekt, az Aron Andras & the Black Circle Orchestra, a Voice & Guitar: Micheller Myrtill & Pintér Tibor Duo, vagy a Solére.

Az előző évek gyakorlatának megfelelően a Jazzpiknik szervezői az idei évben is kiemelt hangsúlyt helyeznek a tehetséggondozásra, számos ígéretes tehetséget léptetnek fel a színpadokon.

A Jazzpiknik minden évben a bevételének egy részével rászorulókat támogat. Idén folytatódik az Együtt az Autistákért Alapítvánnyal való együttműködés, az idei nyári gyűjtés az Autista Mintaház Diagnosztikai és Terápiás Centrum, a Mentálhigiéniai Központ, valamint a Gyermek és Serdülő Pszichiátriai Osztály munkatársainak fejlődését támogatja az Autizmus Alapítvány akkreditált ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule) képzésével. A korábbi évek hagyományát folytatva kollaborálnak a Paloznak Jövőjéért Alapítvánnyal, továbbá kibővítik jótékonysági akciójukat a Rejtett Kincsek Down Egyesülettel és a Csodalámpa Alapítvány célkitűzéseinek támogatásával.

Forrás: Jazzpiknik/Mónus Márton

Ahhoz, hogy a butikfesztivál évről évre újra visszatérhessen a dűlőbe, a szervezők kulcsfontosságúnak tartják a zöld törekvések és a fenntartható fesztiválmegoldások integrálását. Így óvják a kivételes természeti környezetet és csökkentik a fesztivál ökológiai lábnyomát. A korábbi évek hagyományát folytatva, a szelektív hulladékgyűjtésben idén is a Zöldövezet Társulás lesz a Jazzpiknik partnere.

Négy színpadon több mint 40 koncerttel, a festői szépségű Balaton-felvidéken a fűben ülős pikniktől a klubhangulaton át a nagykoncertig, a jó boroktól a fantasztikus zenéig minden együtt lesz a jubileumi Paloznaki Jazzpikniken!