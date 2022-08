– Csak gratulálni lehet ahhoz, hogy egy ezer lelkes település több ezer érdeklődőt tud vonzani eseményére a tradícióira alapozva és jól szervezi meg a vendéglátást. Így érdemes megrendezni egy hagyományőrző, ugyanakkor a fejlődési lehetőségekre szintén jó példát mutató fesztivált. Hajrá Bakonynána! – mondta Ovádi Péter országgyűlési képviselő a Bakonynánai Gombócfesztiválon. Hozzátehetjük, hogy így kerek eleink gombóctudásának továbbörökítése és azt is, hogy a bakonyi falu sportpályáján gombócból is biztosan több ezer volt, el is fogyott. A finomság miatt hosszú sorban állók nem várakoztak hiába, mindenki elégedetten falatozhatott. Németh Zsuzsanna polgármester arról is tudott nekik beszélni, hányféle változata készül náluk a hagyományos gombócoknak és kicsit alakítanak is a recepteken, az összetevőkön, így bővül a kínálat manapság.

F : Pesthy Márton/ Napló



Igazából nehéz szavakkal jól leírni, érzékeltetni az ízeket, ezért inkább csak párat megemlítünk a választékból, kedvet adva az alaposabb tájékozódáshoz. Készítenek ugyanis Nánán például a töpörtyűs káposztához krumplis gombócot, húsos gombócot pedig úgy, hogy a pörköltet ledarálva a közepébe teszik töltelékként és hozzá paprikás mártást tálalnak. A szilvásgombócot mákban meghempergetik vagy édes morzsa adja a bundáját, a túrógombócukhoz pedig illik az édes tejföl, zsemlegombócukhoz a vadasmártás, és hozzátehetjük, hogy utóbbival a húsos gombóc is nagyon jó, de szintén kihagyhatatlanok a modernebb változatok, nem szabad megfeledkezni a csokisról. Hosszú a sor e téren is.

"Naná, hogy Nánán értenek a gombócokhoz! A régieknek köszönhetjük ezt. Kézről kézre, konyháról konyhára hagyományozódott örökségünk ez. Maguk hány gombócosak, azaz mennyit bírnak egy evésre elfogyasztani? Mert nálunk sokfélét érdemes megkóstolni, csak győzzék" – ilyen és hasonló beszélgetésekbe hallgathattunk bele a fesztiválon. Megízlelve a gombócokat pedig csak azt ajánlhatjuk, ha tehetik, ha Nánán járnak, próbálják ki, milyenek.