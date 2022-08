A Kattarzis Irodalmi Divatszalon művészetek szintézisét képviselő, nyolcadik estjén a macskát helyezte középpontba.

A résztvevők előtt Zoób Kati divattervező, Juhász Anna irodalmár és Kiss Ferenc gyűjtő beszélgetett arról, mennyi mindent jelenthet, mennyi emléket idézhet fel, és mennyi művészeti ágat köthet össze egyetlen szó az ember életében. Az érdekes elmélkedésen, múltidézésen szóba kerültek a macskával kapcsolatos régi szólás-mondások, jelentésüket is próbálták megfejteni a jelenlévők. Firtatták például, honnan eredhet a macskakő és macskanyelv kifejezés, miért festett vajon Kleopátra magának mézzel, szénnel kikevert anyagból macskaszemet.

A beszélgetés alatt Kiss Ferenc gyűjtő a témához passzoló, régi plakátgyűjteményéből vetített ritka darabokat, és az alkalomhoz illő zongoramuzsikával is megajándékozta a jelenlévőket. Juhász Anna irodalmár hosszan sorolta az írókat, költőket, akik megosztották otthonaikat a macskával, illetve írtak is róla, mint Nemes Nagy Ágnes költő.

Zoób Kati divattervező, aki stílszerűen egy macskasarkú, zöld színű cipőt viselt, azt mondta, esetében a macska a párducot jelenti, mely megjelent az esten bemutatott csodás darabokon is, így a selyemtafton, akár egy kitűző, egy motívum vagy egy lézerrel kivágott plexinyaklánc formájában. Felidézte gyermekkorát, ahonnan ered közelmúltbeli divatbemutatója témája, mely a 250 éve született Kisfaludy Sándor korát idézte meg, a költő tán legismertebb művével, a Himfy szerelmeivel. A divattervező Sümegen született, ahogyan Kisfaludy, ott járt a költő nevét viselő gimnáziumba, és rokoni szálak is fűzik a neves irodalmárhoz. Arra különösen büszke, hogy a modellek rendhagyó módon, kezükben egy-egy könyvvel sétáltak végig a kifutón, ezzel is jelezve divat és irodalom összhangját, szintézisét.