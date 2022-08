Egy órával a tervezett időpont után kezdődtek el a nagyszínpadon a programok, valamivel este nyolc után a Random Trip állt a közönség elé. A Random Trip hazánk legszínesebb könnyűzenei közössége: műfaji határokon (pop, rock, jazz, hiphop, blues, elektro) átívelő improvizációs koncertsorozat, amelyben a hazai könnyűzene legkülönbözőbb műfajokból érkező előadói lépnek fel sokszor meglepő összeállításokban és vonják be egymást a legváratlanabb zenei kalandokba.

„A zene benned” című 2022-es Jazzpiknik fesztiválhimnuszt is a Random Trip jegyzi, Dárdai Blanka és Vavra Bence énekével kiegészülve, melyet el is játszottak koncertjükön. A zenei alapötlet Delov Jávoré, a producer Gerendás Dániel, a himnusz dalszövegét Szepesi Mátyás írta, aki nemrégiben kapta meg „Az Év Könnyűzenei Szövegírója” díjat az Artisjus díjátadó gáláján. „A zene mindig itt van benned, hogy megszelídítse a csendet” – emelte ki Szepesi Mátyás a dalból – „a zene egy kapaszkodó, egy segítőerő a mai világban”. Az ízig-vérig nyári dal tökéletesen passzol a Jazzpiknik hangulatához. Egy laza, pozitív életérzést ad át, amire mezítláb, pezsgővel a kézben táncoltak a piknikezők a Nagyszínpad előtti domboldalon. A dalhoz látványos videóklip készült a Balaton-felvidék jellegzetes, varázslatos tájain, ami jól tükrözi a Jazzpiknikre jellemző stíluskavalkádot, merész párosításokat, és kihangsúlyozza az együttzenélés örömét. A piknik első himnuszát a Fábián Juli & Zoohacker páros jegyezte, Juli szorosan kapcsolódott a Random Triphez, számtalan megismételhetetlen koncertélményt adva a közönségnek. Természetesen a koncerten ez a dal is felhangzott, Fábián Julira emlékezve.

A két díva, Emeli Sandé csütörtöki és Lisa Stansfield pénteki koncertje után a zárónap az örömről és a táncról szólt. A viharos erejű szél ellenére, ami a dombon talán még erősebben érezhető volt, megható volt látni, hogy a fesztivál – habár világsztárokat vonultat fel – nem felejti el piknik jellegét. A pokrócokon alvó kisgyerekek, egymással játszó kutyák, családok, kisbabák jól megfértek egymással a tik tok táncokat gyakorló tinik és a tapasztaltabb felnőttek között. A szombati búcsú legfelejthetetlenebb élménye pedig az Earth Wind & Fire Experience előadása volt, ahol a ’70-es évek legfelkapottabb együttesének a dalait kortól függetlenül mindenki jól ismerte. Több mint egy tucat zenész sorakozott fel a színpadon, a színes, csillogó ruháik és a végtelen nagy öröm, ami az arcukra ült, amíg zenéltek a szélvihar miatt is kárpótolt. A hétszeres Grammy-díjas együttes a soul, az RnB és a funky legprofibb zenészeit nevelte ki – nemrégiben ünnepelték a megalakulásuk 50. jubileumát.